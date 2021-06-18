東京奧運︱美國「新水神」積素如釋重負　莉迪姬率女泳手創歷史

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-18 18:06

游泳霸主美國強勢迎接東京奧運，連日舉行的奧運選拔賽，「女水神」莉迪姬一口氣連贏200、400、1500米自由泳三項，「新水神」積素亦在100米自由泳先拔頭籌。 今屆沒有「水神」菲比斯，焦點落在挑戰7金的積素身上，身為「水神接班人」壓力深重，賽後直言鬆一口氣。

1500米自由泳項目，由1908年第四屆奧運開始，成為比賽項目至今。然而過去過百年來，都是男泳手專利，直到今屆東京奧運，女泳手終於可以參加這個距離游泳項目。向來少說話多做事的莉迪姬（Katie Ledecky），在美國奧運選拔賽1500米自由泳項目開賽前，罕有向7位餘下泳手講話：「我們今天正在創造歷史」。

賽後莉迪姬說，「男泳手1908年奧運開始已有1英里（1500米）項目……如今我們終於也可以參加。」曾3度在世錦賽1500米自由泳奪金的她表示，「很感恩我們可以參加，這是偉大的一步。」

莉迪姬一口氣連奪美國奧運選拔賽200、400和1500米自由泳冠軍。（Getty Images）

強如莉迪姬，這張1500米自奧運入場券亦得來不易——200自與1500自賽事之間只有85分鐘距離，不過頻密賽程依然難不到這位2016里約熱內盧奧運奪得4金1銀的游泳巨星。她200自前半程落後，靠後勁輕鬆以1分55.11秒勝出。菲比斯的老友記舒密特（Allison Schmitt）輸1.68秒得第二名，這位31歲老將上屆奧運後曾退役兩年，如今將第四度代表美國參賽。

莉迪姬之後在強項1500米，贏得更輕鬆，她游出15分40.50秒，較第二名的蘇利雲（Erica Sullivan）快10.68秒之多。史上最快女子1500自前10位紀錄，均來自她，莉迪姬今屆東京奧運在這個距離，對手大概只有自己和同樣頻密的賽程。連同400自，莉迪姬目前已取得3項個人項目奧運資格，餘下還有800自一項要鬥。她已放棄100自，因此今屆奧運預計將出戰200、400、800和1500自4個個人項目，加上兩個接力項目，有機會挑戰6金創舉，再次改寫女泳手奧運新一頁。

積素順利取得首個奧運資格。（Getty Images）

新水神也有苦惱

美國游泳隊另一主將積素，即使賽前自稱「我不在乎是否成為眾人焦點」，承受菲比斯接班人的重擔，顯然絕非易事， 以47.39秒順利率先衝線拿下100自奧運入場券後，他不禁說了句：「實在如釋重負……取得奧運參賽資格前，什麼也不是。」

24歲的積素，上屆奧運時只得19歲，他在兩項接力項目贏得金牌。士別5年，如今已是游泳界巨星，連同接力項目，預計他將會出戰7個項目，成為繼史畢茲、拜安迪和菲比斯之後，一屆奧運贏得7面獎牌的泳手。不過他的參賽項目不夠，無法挑戰菲比斯在2008北京奧運寫下的8金創舉。

36歲的洛捷迪能否5度出戰奧運，只差最後一戰。（Getty Images）

【被菲比斯盡蓋光芒的洛捷迪】（按圖放大）

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洛捷迪最後一舞

就算已是家傳戶曉的巨星，15歲那年參加2012奧運選拔賽的情景，積素仍記憶猶新，「當時我跟洛捷迪在同一個泳池比賽，我跟菲比斯在同一泳道熱身。」

可惜時間不等人，菲比斯2016年東京奧運後退役，力求5度參加奧運的洛捷迪，亦不再是獎牌熱門。洛捷迪上屆奧運期間謊稱自己被劫，巴西警方公開他跟隊友在油站搗亂的閉路電視片段，令他英名一朝盡喪。「油站門」事件後洛捷迪被各大贊助商放棄，他一度陷入財困，為求翻身，36歲的他決意爭取第5次參加奧運。

他只有200米個人混合泳一個機會，奧運選拔賽準決賽，他僅游出第6位的成績晉身美國時間周五晚（18日）決賽。他必須取得頭兩名，才能成為美國史上最年長奧運泳手。

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另一邊廂，澳洲已完成奧運選拔賽，「孫楊宿敵」賀頓日前在主項400米自由泳只得第三，無法衛冕，不過他及後在100自游入前六名，順利入選4x100米自由泳接力隊，驚險保住奧運參賽資格。

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澳洲游手賀頓（右）靠接力保住奧運參賽資格。（Getty Images）

【洛捷迪為他們必須搏盡】（按圖放大）

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