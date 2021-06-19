東京奧運｜每場1萬觀眾方案料下周落實　專家促閉門免播毒遭無視

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-19 10:52

專家話，到底應該聽幾多？ 東京奧運開幕尚餘34天，日本新冠肺炎疫情仍未放緩，主辦單位堅持「盡做」。東奧組委昨召開記者會表明，每場賽事將容許最多1萬名觀眾入場，將待下周一與國際奧委會（IOC）等方面會議後落實。 至於日本的傳染病專家昨日建議奧運閉門作賽，東奧組委重申又強調，「專家也提出讓觀眾入場的方案」。

東奧組委會長橋本聖子昨晚（18日）稱，將按照政府定下的方針舉行奧運，每場賽事批准場地的觀眾席「半滿」，最多讓1萬名觀眾入場。有關決定將於下周一（21日），日本政府、東京都政府、IOC、國際殘奧委及東奧組委的五方會議中落實。

東奧組委會長橋本聖子強調，政府決定讓觀眾入場，方針不變。（路透社）

不過，日本政府控制新冠肺炎小組與東奧組委昨早開會，商討防疫對策。小組組長尾身茂在同日黃昏召開記者會，建議東奧最好閉門作賽，指不設觀眾才能把傳染風險減至最低。他坦言憂慮觀眾入場會令傳染風險增加，而且可能令運動員及工作人員帶病毒回國，擴大疫情。

傳染病專家小組尾身茂向記者簡介建議，認為奧運最好閉門，減低傳染風險。（路透社）

尾方續指，若要容許觀眾入場，防疫措施須較現時大型活動的指引更為嚴格，並且在有跡象顯示疫情反彈時立即閉門作賽。他又指出，就算國內接種疫苗的情况良好，仍憂慮病毒變種令傳染速度加快，預期7、8月疫情有可能反彈。

5月東京奧運舉行測試賽，全場沒有觀眾。不過，日本的職棒及足球聯賽，數月前已容許一定數量的觀眾入場。（Getty Images）

專家意見成為記者會上焦點。橋本強調已決定按照政府定下的方針，不會改變。她強調與專家小組討論，聽取建議，理解他們希望閉門，但多番強調「專家亦有建議讓觀眾入場的對策」。有記者問道「閉門可以免險傳播風險，那麼讓觀眾入場有何好處」，橋本回應：「組委必須盡力應對傳染風險，同時希望讓觀眾觀賞，正如其他體育活動。」她補充一旦在賽事期間，疫情反彈，已準備好隨時改為閉門作賽。

日本的足球賽事在本年初逐步放寬入場限制，為東奧先行「壓力測試」。（twitter:）

根據日本放送協會（NHK）的統計，日本昨日新增1623宗個案，累積逾78.2萬宗，逾1.4萬人死亡。日本在5月時疫情急劇反彈，曾單日新增逾7200宗個案，踏入6月後確有放緩跡象，近日多個縣宣布將解除緊急狀態令。

日本國內關於奧運如期舉行的民意調查，正反意見相若，應否如期舉行，看法仍然分歧。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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