【東京奧運．單車】模擬賽高強度兼鬥男車手　李海恩：崩潰了三次

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-06-19 18:25

2017年決志放下安定生活，以27歲之齡由蘇格蘭飛抵香港加入單車隊，轉眼4年李海恩（Jessica）終一圓奧運夢，下月將在東京在爭先賽、競輪賽兩線出擊。 這名短途選手今日在記者會上說道，4年日子匆匆過，留下的除了身上疤痕，更有對遠在地球另一方家人的無限感激。

東京奧運下月舉行，受盡港人關注的單車項目將於8月4日開戰。今屆港隊將派出一男五女出戰5個項目，李慧詩更續在爭先及競輪賽分逐衝擊獎牌，惟有別以往，短程項目上再不只有「牛下女車神」的名字。

李海恩將出戰東京奧運女子競輪賽及爭先賽。（余俊亮攝）

「終於搞掂呀！」李海恩直言等待已久的目標達成，終於鬆一口氣。李海恩2017年加入港隊，單車路起步比人慢的她，追夢路上的沙石卻要比人多。隻身來港，放下的有未婚夫、一份穩定工作及愛犬。其後2019年全國賽意外與上海隊車手相撞，證實鎖骨斷裂，需「開刀」以11粒釘和金屬板固定治理。」

「然後驚你三年的考驗還不夠，再送你一個疫情」，Jessica笑言天作弄人，疫情在挑戰人類能耐的一年，大家唯有見招拆招。新冠肺炎襲來完全打亂港隊部署，幸港隊仍有模擬賽舉行，好讓奧運選手最後備戰。

為模擬出比賽的高強度，李慧詩及李海恩訓練中更要與男子隊比試。（余俊亮攝）

是次模擬賽分5日舉行，李慧詩及李海恩不但連日接戰，她們的對手更是男子隊員。比賽接比賽，加上與男子作賽的難度，Jessica賽後面有疲態地說出辛酸：「這5日好辛苦，我很崩潰了三次，不是被罵或是做得不好，是當你完全盡力、已耗盡油時，教練再跟你說8分鐘後再踩，透支的感覺令人崩潰。」

是次模擬賽特別之處是，與李慧詩及李海恩比試的男子隊員亦戴上藍牙耳機，並聽從教練的要求展現不同的戰術，好讓短途二人感受奧運時各種情況。雖這樣的安排挑戰體力，但Jessica認為此對下月奧運有非常大幫助：「對所有運動員，訓練向最高難度挑戰總是有利，要對自己夠狠、夠搏才能對比賽有幫助。」

李海恩2017年由蘇格蘭隻身來港加入港隊，過去數年與家人聚少離多。（余俊亮攝）

距離奧運餘下一個月，Jessica直言即將夢想成真的感覺令人雀躍，惟回顧過去4年的點滴，心裏泛起的還是對家人的絲絲感激。「這一年對全球都是大挑戰，自己都有大起伏，沒有比賽而要閉門訓練，老實說自己也有抑鬱的時候」，Jessica感慨地續道，「我犧牲了與家人相聚的時刻，這年也沒有回家的機會；但家人跟我說：It’s gonna be ok，無論最後奧運會否舉行，我都為你自豪。」

4年換一夢圓，記載的還有李海恩與家人愛的能耐。

李慧詩與李海恩，訓練過程相當艱苦：

香港單車隊今日公布奧運名單：

女子競輪賽及爭先賽：李慧詩、李海恩 女子麥迪遜賽及全能賽：梁寶儀、楊倩玉、逄瑤（麥迪遜賽選兩人落場，全能賽在兩名麥迪遜落場選手中擇一） 男子公路賽：蔡曉鋒

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 33 + 33 + 33

▶▶▶緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包