【足球轉會】巴塞忽然官宣迪比　又一免簽成今夏新加盟第四人

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-20 10:08

歐洲國家盃正打得如火如荼，正當足球轉會市場淡靜起來之際，巴塞隆拿卻突然官宣迪比加盟的消息。 這支西甲班霸在荷蘭主帥朗奴高文繼續執教下，盛傳今夏會一口氣引入國家隊兩大愛將韋拿杜姆和迪比，惟前者已被巴黎聖日耳門以高人工撬走，同屬自由身的迪比眼中只有巴塞，最終順利加盟。

現年27歲的迪比，曾先後效力PSV燕豪芬和曼聯，2017年轉投里昂後終將潛力發揮，2019/20球季更領軍再度殺入歐聯四強。早前跟里昂約滿在即時，他曾在社交媒體平台表明離隊意願，「現在是時候由我掌管自己的前途……我會決定自己的下一站。」

迪比在Instragram上載簡短聲明，表達自己決定生涯下一站的決心。（Instagram＠memphisdepay）

迪比身在荷蘭國家隊出戰歐國盃，巴塞官網只得一張合成照。（巴塞官方Twitter）

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全世界也知道，他的下一站會是巴塞隆拿，可是直到歐國盃開賽後，依然未收到半點風聲。正當身為荷蘭隊王牌球員的迪比，身在國家隊忙於出戰歐國盃賽事之時，巴塞卻又突然公布迪比加盟的消息。巴塞宣布，迪比與球會簽約至2022/23年，一個仍在當打之年的星將，僅獲一紙為期兩年合約，相當罕見。

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迪比目前正為荷蘭出戰歐國盃。（Getty Images）

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無論如何，迪比總算是得嘗所願。他是今夏巴塞新加盟的第四人。球季一完，跟曼城約滿的阿根廷球星阿古路率先來投，與多年好友美斯首次效力同一球會。之後，巴塞學徒出身的西班牙年輕守將艾利加西亞約滿離開曼城後，亦以自由身重返巴塞隆拿。此外，巴塞隆拿行使回購條款，以約600萬歐元從貝迪斯收回22歲右閘艾馬臣艾巴里斯杜，加上同屬免簽的迪比，買入4員新兵也只花費不足1000萬歐元。

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畢竟巴塞在負債逾11億歐元之下，財力已今非昔比，甚至傳出2018年收購古天奴時的交易，至今仍拖欠尾數，有高層提出「將古天奴送回利物浦當無數」的離譜建議。

4大新兵之中，有年輕新秀加西亞和艾巴里斯杜，有當打的迪比，也有沙場老將阿古路，能否令巴塞重振雄風，仍是未知數。不過比起任何新球員，對巴塞而言最重要的是留住美斯，並盡量令這位超級巨星保持愉快心情，以這個角度來說，球隊暫時應該是成功的。

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