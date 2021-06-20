足球轉會︱豪門齊搶英格蘭國腳　曼城出9位數字買卡尼　皇馬搶DCL

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-20 17:24

隨歐洲國家盃（歐國盃）開戰而淡靜一輪的球員轉會市場，近日似乎再度熱鬧起來。巴塞隆拿購入今夏第四簽迪比，他們的西甲宿敵皇家馬德里當然不能坐以待斃。安察洛堤重掌帥印之下，盛傳看中愛華頓當家中鋒卡維特利雲。 不過今夏一大焦點，落在熱刺的哈利卡尼身上，這個英格蘭神鋒揚言「離隊已是時候」，開到聲講明想跟曼城中場迪布尼做隊友，藍月亮被指已經出手。

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英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）正在帶領球隊出戰歐國盃，兩輪比賽過後，他的低迷表現備受外界抨擊。他坦言過去幾仗踢得辛苦，卻強調自己狀態無問題，「我無任何問題，身體也沒有異樣，老實說，我在這幾場比賽跟整季一樣感覺良好。」卡尼否認因為轉會事宜而分心，「我目前只專注協助英格蘭在今次比賽取得佳績，我明白以傳媒角度會以此炒作，但我完全專注自己在這兒的工作。」

英國《每日星報》獨家報道，曼城積極籌備收購卡尼一事，惟遲遲未能跟熱刺就轉會費方面達成協議。

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曼城盛傳出價1億求購哈利卡尼。（Getty Images）

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曼城與熱刺估價差5000萬英鎊

該報指，曼城開出「1億英鎊，絕不加碼」的條件，藍月亮只會出手一次，熱刺不接受便拉倒，暫時未知熱刺的反應如何。

熱刺主席利維向來不是個容易應付的談判對手，他將卡尼定價1.5億英鎊，雙方之間在轉會費方面有5000萬英鎊差距。英國《電訊報》指出，利維決心留住卡尼，並指明不會讓對方轉投一支獲歐聯資格的英超球會。早前一度盛傳，熱刺希望邀請普捷天奴回巢執教以留住卡尼，惟PSG無意放人，如今空懸多月的帥位仍未有着落。

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皇馬傳看中英格蘭另一前鋒卡維特利雲。（Getty Images）

傳皇馬看中DCL

這邊廂卡尼未必走得成，英格蘭另一前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）成為皇馬收購目標。安察洛堤執教愛華頓近兩季，成績未見突破，最大收獲正是將24歲的DCL一步步提升為獨當一面的前鋒。

卡維特利雲上季為愛華頓在各項賽事上陣39場攻入21球，這個5年前以150萬英鎊由錫菲聯買入的高大中鋒，效率更勝身價近5000萬英鎊的李察利臣。他不止身材高大，頂上功夫出色，亦具備一定速度與射術，深得安帥寵愛。安察洛堤在愛華頓未竟全功便離隊，重掌皇馬帥印不特止，如今更有意撬走舊東家主力。英國《太陽報》指出，皇馬希望以5000萬英鎊收購卡維特利雲，對正陷入財困的愛華頓而言，也不知應說是趁火打劫還是及時雨。

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辛祖在今屆歐國盃暫時長坐冷板，仍無損曼聯對他的興趣。（Getty Images）

曼聯再加碼買辛祖

英格蘭大軍似乎深受各大豪門喜愛，卡尼和DCL兩大前鋒外，辛祖和捷比亞的轉會傳聞亦停不了。曼聯去年夏天追逐辛祖，到臨門一腳才因價錢談不攏而告吹，今夏他們捲土重來，再次展開漫長談判過程。

英國《每日郵報》稱，多蒙特早前已拒絕紅魔鬼提出的6700萬英鎊報價，曼聯隨即再提出7500萬英鎊的第二次出價。據了解，多蒙特希望銀碼接近8600萬英鎊，並提高附帶獎金條款。上年曼聯出到超過9000萬英鎊，仍被企硬索價1.08億英鎊的多蒙特拒絕，今年辛祖的標價下調不少，加上他已接受曼聯開出的5年合約，經理人費用亦傾妥，相信達成交易的機會甚高。

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曼聯看中捷比亞但出手太低，或被PSG搶走。（Getty Images）

英軍右閘捷比亞（Kieran Trippier）同樣受到曼聯青睞，消息指，主帥蘇斯克查不滿正選右閘雲比沙卡的助攻效率，將目標放在捷比亞身上。曼聯向捷比亞所屬的馬體會出價1000萬英鎊，由於出價太低，已被馬體會拒絕，並要求曼聯付出3400萬英鎊才會放人。最新消息指，巴黎聖日耳門有意加入戰團搶捷比亞。PSG早前已成功用銀彈政策，從巴塞手中搶得荷蘭中場韋拿杜姆。

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