【體育熱話】飛人保特父親節再做爸爸　神奇改名方式學碧咸？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-21 16:46

一代短跑飛人保特（Usain Bolt），在父親節當日宣布再當爸爸喜訊。他在Instagram上載一張溫馨的一家五口「全家福」，他和女友Kasi Bennett在正中，前方是女兒，一左一右是兩個在睡夢中的初生孿生子。 他再次以獨特方式，為一對兒子改名，但願他們20年後不會「怨恨老豆」。

保特2020年5月首次當爸，他由Kasi剛懷孕開始已十分高調，不斷在ig上傳胎兒的超聲波照片和Kasi的最新狀況。不過今次保特一直保持神秘，直到一對雙胞胎出世，才突然公布消息。

他沒有在帖文中留言，只寫上3個子女的名字：1歲長女Olympia Lightning Bolt，兩個初生兒子分別為Saint Leo Bolt和Thunder Bolt ，每個名字後方都加上他的閃電標記⚡，充滿個人特色。

保特突然在父親節宣布再做爸爸，上載一家五口全家福。（Instagram＠UsainBolt）

▼▼▼好爸爸保特 ▼▼▼

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獨特的子女改名方式

保特在2008北京奧運連奪100米、200米和4x100米短跑3面金牌，一躍成為舉世觸目的超級巨星，他之後在2012和2016兩屆奧運分別再奪3金，即使2008奧運4x100那面金牌及後因隊友服禁藥被褫奪，仍合共贏得8面金牌。長女取名與奧運相關的Olympia，紀念自己昔日成就之餘，她的中間名更直接喚作他的花名「閃電」Lightning，跟「萬人迷」碧咸將寶貝幼女名為Harper Seven Beckham，以自己球衣號碼作為女兒中間名，簡直有異曲同功之妙。

一對孖仔分別叫Saint Leo Bolt和Thunder Bolt，Saint Leo是保特本身的中間名，Thunder（雷霆）則是閃電的比對，而漫畫超級英雄雷神（Thor）正是雷霆之神，這個名字語帶相關，加上保特（Bolt）姓氏可解作弩箭，令名字充滿氣勢。

▼▼▼保特身材極惹火的另一半 ▼▼▼

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2017年退役的保特，仍維持健美身形。（Instagram＠UsainBolt）

不希望子女繼承父業

Kasi亦發文向保特示愛，「我永恆的愛人父親節快樂，你是這個家的磐石，也是我們小寶貝們最偉大的爸爸。我們對你的愛永無止境。」

2017年退役的保特，與Kasi拍拖6年，去年開始組織小家庭，5月女兒出生，到7月Kasi生日時，向另一半示愛兼首度披露女兒名字，「我只想你快樂，並會繼續盡力讓你臉上充滿笑容。現在跟我們的女兒Olympia Lightning Bolt一起，展開人生新一章。我期待我們的未來，我保證將會成為這個家的磐石，我愛你。」

他是史上唯一一個跑手能連續3屆奧運均奪得100及200米短跑金牌，眾人期待他的下一代能繼承父親衣缽，保特去年受訪時曾表態反對，「對我的子女來說實在太困難了，我會反對。如果他們堅持想做（運動員），我無問題，但一開始我會反對，因為我深知伴隨而來的壓力多大。」

▼▼▼保特的退休生活▼▼▼

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