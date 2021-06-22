東京奧運｜新西蘭變性運動員首戰奧運惹爭議　被斥「就像冷笑話」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-22 13:34

男女有別，若果兩者在運動場上直接比賽，難免有所不公，近日卻出現一個灰色地帶。 新西蘭舉重選手侯伯特（Laurel Hubbard）即將出戰東京奧運的女子87公斤級別，但這名43歲的選手曾經參加男子項目，惹起各界的爭議。

新西蘭舉重隊早前公布參加東京奧運的名單，43歲的侯伯特亦在其中，將會出戰女子87公斤級別，侯伯特表示感激每一名新西蘭人的支持與鼓勵。

國際奧委會在2015年改例，只要變性運動員的睪丸素在一定水平下，便可出戰女子的項目。侯伯特在2012年接受變性手術，變成女兒身，成為奧運史上首名參賽的變性運動員。

侯伯特變性後，以女兒身繼續參與舉重，如今更獲得奧運資格。（資料圖片／Getty Images）

侯伯特當年變性前，曾經出戰男子青年組舉重賽事，更一度是新西蘭青年紀錄的保持者。她轉戰女子組賽事後獲獎無數，曾經贏得2017年世界錦標賽的銀牌，並在2019年的太平洋運動會贏得兩面金牌，如今更獲得奧運資格。

即使侯伯特在醫學上證明已經是一名女性，亦難解不公平的問題。侯伯特的先例一出，難保將來有其他運動員以相同手法競逐獎牌，女子運動員的競爭突然加劇，現役的女子舉重選手當然直呼不公。與侯伯特同樣參與87公斤級別的比利時選手雲貝寧雅（Anna Van Bellinghen）直言「這對運動員當然不公平，整件事就像一個冷笑話。」

侯伯特出戰女子組賽事後獲獎無數。（資料圖片／Getty Images）

日本女足球員自爆是跨性別人士

關於性取向的議題，現今社會更願意開放地討論，日本女子足球員橫山久美（Kumi Yokoyama）早前在前隊友大儀見優季的網上頻道中，公開表明是跨性別人士。現年27歲的橫山承認在20歲時切除一對乳房，並有意在退役後完成變性手術。

現效力美職聯的華盛頓精神（Washington Spirit）的橫山久美，直言「LGBT」的話題在日本更為普及，故此在此刻決定行前一步，「日本媒體不時談及LGBT的話題，我認為以我的身份，若果不踏出一步的話，難以推進平權運動的發展，加上在現時隊友的鼓勵下，我決定向世人公布這消息。」

橫山久美公開承認早年接受切除乳房的手術。（資料圖片／Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）