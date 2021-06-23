孫楊由停賽8年到獲減刑近一半　背後原因與國際泳聯一個舉動有關

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-23 13:07

孫楊由8年禁賽減刑至4年3個月，緣盡東京奧運，仍有望參加3年後的巴黎奧運。 29歲的孫楊為何會在第2次國際體育仲裁法庭聆訊後得到減刑？相比仲裁小組換了人，更重要的是國際泳聯更新了守則。國際體育仲裁法庭透過聲明解釋，調整禁賽期基於國際泳聯最新頒布在2021年才生效的反禁藥守則，讓仲裁者可以更有彈性地考慮重犯者的判罰。

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2020年2月，國際體育仲裁法庭判孫楊違反守則，重罰停賽8年。當時的仲裁小組稱，按孫楊行為的嚴重性，應被罰停賽4年，由於他是再犯，據當時的規例，處罰加倍，所以他被禁賽8年。

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孫楊之後向瑞士聯邦最高法院上訴，於2020年12月獲判得直，發還重審。2020年11月，國際泳聯通過新的反禁藥指引，新指引於2021年1月生效。因此，國際體育仲裁法庭今次量刑是根據今年生效的新指引決定。

在體育仲裁法庭今次判決的聲明中，多次出現《2021年國際泳聯反禁藥守則（2021 FINA Doping Code）》的字眼。聲明指，在體育仲裁法庭首次判決的10個月後，國際泳聯的新守則生效，這份新守則為今次仲裁小組在量刑時提供更大彈性。

今年生效的國際泳聯反禁藥守則中，對重犯者的禁賽判罰有新指引。（相關文件截圖）

據2021年國際泳聯反禁藥守則10.9.1.1所指，若果有人重犯反禁藥守則，衝量其禁賽期的長度要考慮幾項因素。其中一項提到，禁賽期的長度要在初犯刑期加再犯事項刑期（視之為初犯計算）的總和，以及再犯事項刑期（視之為初犯計算）一倍之間。此外，仲裁者決定禁賽刑期時，要考慮整體情況，以及運動員或其他人士在再犯事項中的犯錯程度。

在孫楊今次的判刑中，仲裁小組就以新守則的條文為基礎，定出禁賽期的範圍。孫楊在2014年初次違規，被罰停賽3個月；到孫楊在2018年再違規，今次的仲裁小組同意上一次的決定，認為孫楊這個行為應被罰停賽4年。換言之，根據國際泳聯新指引，孫楊今次再犯的刑期標準範圍為4年3個月至8年之間。上一次判刑的處罰，變成今次判刑的潛在最高刑罰。

之後，仲裁小組根據新守則給予仲裁者的彈性，考慮到孫楊在2018年9月拒絕藥檢的情況後，認為可以量刑標準的下限判刑，所以判孫楊停賽4年3個月。

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