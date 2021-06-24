東京奧運︱孫楊另一勁敵驚傳患傳染病　游泳項目恐再失一巨星

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-24 20:26

繼中國游泳巨星孫楊上訴失敗，未能出戰東京奧運後，意大利名將帕捷尼利（Gregorio Paltrinieri）驚傳患上傳染病，能否趕及參加今屆賽事，頓成疑問。 擅長中展距離自由泳的帕捷尼利，為上屆奧運1500米金牌得主，也是孫楊的一大競爭對手。他一旦缺陣的話，游泳館再失一星，1500自金牌亦勢將充滿變數。

今年26歲的帕捷尼利，較孫楊年輕三歲，2012年只有17歲時，首次參加奧運已一鳴驚人，1500米自由泳初賽以第四名的成績晉身決賽。孫楊在決賽游出14分31.02秒改寫世界紀錄，帕捷尼利輸20秒多得第五。2013年世錦賽仍是孫楊的天下，連贏400、800和1500米自由泳，帕捷尼利再次成為他手下敗將。

孫楊雄霸1500米自由泳項目達5年之久，有趣的是，2015年世錦賽孫楊在此項目決賽前熱身階段突然以「心臟問題」為由缺陣並退賽，帕捷尼利輕鬆奪冠之後，曾質疑孫楊怕輸避戰，「他可能真是有病，我不懷疑，但800米我跟他成績很接近，他一定十分緊張。」孫楊在800自以不足1秒力保金牌，1500自卻不是同一回事，「初賽時我贏他好多（編按：超過4秒），1500自不再十拿九穩，我認為一定是（孫楊退賽）其中一個因素。」

帕捷尼利繼2015世錦賽後，2016奧運再次在1500自封王，取代孫楊成為項目領頭羊，亦是最有機會威脅對方世界紀錄的泳手。今屆賽事帕捷尼利力求衛冕，不料未出發已傳來壞消息。

擅長中長距離自由泳的帕捷尼利，是孫楊長年主要競爭對手。（Getty Images）

意大利游泳總會會長巴利尼（Paolo Barelli）公布，帕捷尼利患上傳染病單細胞白血球增多症（mononucleosis），令這位靚仔泳手未知能否趕及參加今屆奧運。此病病徵包括極度疲倦、發燒、全身出疹、頸部淋巴和腋下腫脹等，大部分人會在兩至四星期後痊癒，然而疲倦感會持續數月，肝臟或脾臟也會腫大。

帕捷尼利是今屆賽事1500自大熱門，今屆首次增設的男子800自也很大機會入三甲，他同時獲得游泳馬拉松（10公里）資格，本來大有機會成為同時參加室內和室外游泳賽事的第一人。巴利尼表示，「我們當然感到失望，帕捷尼利今屆奧運備戰工作完美無瑕。」

▼ ▼ ▼ 意大利靚仔泳手帕捷尼利▼ ▼ ▼

+ 7 + 7 + 7

他補充，帕捷尼利病情輕微，「帕捷尼利是個現象級冠軍人馬，東京奧運是他的夢想，他必定會為贏得獎牌奮戰至最後一米。」今年5月，帕捷尼利在歐洲游泳錦標賽贏得3金2銀，當中包括在海上作賽的5公里和10公里金牌，以及800和1500自兩面銀牌。

今屆奧運他原定參加的首個項目，是7月27日亮相800自初賽。巴利尼強調，「帕捷尼利從不放棄，他的決心讓他贏盡所有，今次面臨生涯其中一項最重大挑戰，我有信心今次他一樣可以捱過難關。」

今個周末在羅馬上演的Seven Hills游泳賽，帕捷尼利將會避戰，巴利尼聲稱對方會盡快重投訓練。孫楊上訴失敗被禁賽，澳洲名將賀頓（Mack Horton）亦因狀態問題，僅在接力項目達標，未能參加個人賽事，若連帕捷尼利也不能出戰，今屆東京奧運游泳館將一次過失去三大中長距離項目巨星。

▼ ▼ ▼ 泳池外更帥氣的帕捷尼利▼ ▼ ▼

+ 8 + 8 + 8

帕捷尼利跟孫楊和賀頓一樣性格鮮明又敢言，他曾公開向孫楊下戰書，表示希望跟對方同場比試，「如果我可以跟他同場比拼就好了，我不怕同他鬥，事實上我為此感到興奮。」2016里約熱內盧奧運前，他甚至指出，「我知道他或許不會參賽，並要為此作好準備自己會取代孫楊成為眾矢之的。」

最終孫楊照樣參加1500米自由泳，惟初賽僅游出第16名，未能晉身決賽，而帕捷尼利則順利奪冠，首度贏得奧運金牌。

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