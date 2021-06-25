【歐洲足球】作客入球執行56年後退出歷史舞台　「條例早已過時」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-25 10:08

「作客入波，好踢好多」，這句說話即將不適用在歐洲賽，事關歐洲足協公布新球季將會取消作客入球優惠，客軍強攻主隊的鏡頭或許不復見。

作客入球優惠正式走進歷史，歐洲足協宣布包括歐聯﹑歐霸﹑歐霸聯（​Europa Conference League）及女子歐聯在內的歐洲賽，在2021/22球季將不用沿用這條例，作客入球份量不再。兩回合賽事比數打成平手的話，將會進入加時30分鐘，甚至互射12碼分勝負。

歐洲足協自1965年起推行作客入球優惠，鼓勵客軍多進攻，從而增加賽事的可觀性。時移世易，UEFA認為現代足球主場與作客的分別大大收窄，故此這條例是時候完成歷史任務。

歐洲足協改例，作客入球即將退出歷史舞台。（資料圖片／Getty Images）

歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）直言這條例現時反倒影響球賽的可觀性，多年亦有不少批評聲音，「當年推行作客入球優惠是為了增添可觀性，如今卻背道而馳，不少球隊在主場出戰踢得更加保守，擔心對方取得作客入球，影響出線形勢。另外，當加時階段的時候，一旦客隊取得入球，主隊一方需要攻入兩球，對主隊並不公平。」

歐洲足協會長施費連直言作客入球已過時。（資料圖片／Getty Images）

作客入球「服務」歐洲賽逾半世紀，56年來必然留下不少經典片段，近年最具爭議的作客入球勝仗，必定是2008/09球季歐聯4強。巴塞隆拿次回合作客史丹福橋，車路士早段憑艾辛的入球領先，其後杜奧巴禁區內被拉跌及碧基犯手球，球證同樣視若無睹，最終巴塞隆拿由恩尼斯達完場前遠射得手，憑作客入球優惠晉級決賽，及後發生流傳至今的杜奧巴「北京電視機」一幕。

2008/09球季歐聯4強，恩尼斯達攻入關鍵的作客入球，淘汰車路士躋身決賽。（資料圖片／Getty Images）

2018/19球季，熱刺首度躋身歐聯決賽，作客入球都有幫手，8強次回合造訪曼城主場，史達寧補時階段「食詐糊」，即使熱刺僅敗3：4亦以較多作客入球晉級。熱刺在4強次回合再度發威，盧卡斯莫拉連中三元，絕殺反勝阿積士殺入決賽，可惜最終決賽不敵利物浦。

熱刺連續兩圈憑作客入球優惠晉級決賽。（資料圖片／Getty Images）

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