東京奧運．賽艇｜洪詠甄首戰奧運獲譽天份高　宮崎駿成紓壓良方

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-25 20:46

香港賽艇名將李嘉文去年退役後，近年急速冒起的洪詠甄（Winnie）雖失去「大師姐」作拍檔，但學艇僅5年、現年22歲的她，仍取得一席東京奧運資格，成為香港賽艇隊在今屆奧運的唯一代表，她今日（25日）會見傳媒，談及奧運前的備戰和心情。 第8次領港隊出戰奧運的總教練白勵如此形容Winnie：「她還未知道自己的極限在哪。」

洪詠甄2016年才正式學艇，2017年就成為香港體育學院全職運動員，往後幾年更是急速冒起——出戰2018年亞運會、在U23世界錦標賽取得第6名、獲得世界室內賽艇錦標賽的U23組別銀牌、今年更驚喜地奪得奧運資格。由於賽艇項目在奧運揭幕日（7月23日）就會展開，Winnie將成為今屆「打頭陣」的香港運動員。

香港賽艇代表隊總教練白勵（左一）指洪詠甄（中）充滿天份。（余俊亮攝）

總教練白勵：她天生有副好引擎

Winnie從學艇到奧運間只花了5年，香港賽艇代表隊總教練白勵認為她天生便有優勢：「她的進步比常人快……她天生有副好引擎（形容心肺功能），也很有才華，人們常說若你想做個出色運動員，就要懂得投胎，她是的才能是與生俱來。」

不過洪詠甄始終經驗尚淺，白勵透露，最近幾周正集中改善Ｗinnie的衝刺能力及戰術運用，希望改善她的起步及加速能力，過程中反映她不單擁有技術和體能，亦有強韌的意志：「今早訓練前我們向她講解訓練計劃，當中包括一些講求速度的訓練，落水前，她說覺得做不到，但最後還是完成了整個計劃……她似乎還未知道自己的極限，事實上，我認為她的極限比她自己想像的要高。」

洪詠甄今年奪得世界室內賽艇錦標賽的女子U23輕量級2000米銀牌。（余俊亮攝）

背負全隊期望 聽音樂減壓

在今年稍早的亞洲及大洋洲奧運資格賽，港隊本來對男子雙人雙槳艇的奧運資格寄予厚望，卻在決賽失利，洪詠甄最終成為賽艇唯一代表，白勵也以此激勵她：「我對她說，她擁有香港唯一一個賽艇奧運資格，要認真面對，她要負責的不止自己、還有整個隊伍，要交出最好的表現，我覺得她很明白這番話的意義。」

洪詠甄坦言是首次在大賽成為唯一香港代表，「會背負全隊的夢想去比賽。」但亦不諱言要克服壓力及訓練帶來的痛楚並不容易，曾習鋼琴的她，透露會聽日本動畫大師宮崎駿電影作品的配樂，藉以減壓，並最愛宮崎駿的《幽露公主》：「女主角很有型，她的鬥志就像比賽的感覺，（看電影）是一個心理的輔導。」

洪詠甄在奧運賽艇亞洲及大洋洲區資格賽獲得奧運入場券。（香港賽艇總會）

Winnie終究是首次出戰奧運，白勵對她的期望也很實際：「她只得22歲、首戰奧運，是一件很艱難的事，我沒可能要求她對爭取獎牌，只要每場比賽做到能力範圍內的最好，再看看能帶來怎樣的排名。今屆奧運是她準備（2022年杭州）亞運的重要一步，將目標放在（2024年）巴黎奧運會更實際。」洪詠甄亦未有對於排名想太多：「做好每一場，也許就會做出比想像中更好的成績，同時想把握今次機會，見識世界各地的運動員，比較一下有什麼分別。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）