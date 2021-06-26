東京奧運｜14歲飛魚的仲夏童話　戰勝奧運金牌榮登歷來最快｜游泳

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-06-26 17:06

她叫Summer McIntosh（麥堅杜殊），準備在2021之夏，譜寫仲夏奧運夢。

麥堅杜殊才14歲，已擊敗奧運金牌師姐，入選加拿大奧運游泳代表隊。（美聯社）

這個14歲女孩，日前於加拿大奧運游泳選拔賽連贏200米及800米自由泳冠軍，入選加拿大奧運代表隊，其中200自1分56.19秒的成績，不但於賽事擊敗里約奧運金牌師姐奧歷絲克（Penny Oleksiak），更是14歲組別世界歷來最快。

14歲或以下歷來最快女子200自成績（長池） 麥堅杜殊/Summer McIntosh/加拿大 1:56.19（2021） 艾衍含/Ai Yanhan/中國 1:56.46（2016） 艾姆絲克/Franziska Van Almsick/德國 1:57.90（1992） 姬絲莉/Ajna Kesely/匈牙利 1:57.96（2016） 李冰潔/Li Bingjie/中國 1:58.23（2016） 邱鈺涵/Qiu Yuhan/中國 1:58.50（2013） 活希特Sippy Woodhead/美國 1:58.53（1978） 杜高/Claire Tuggle/美國 1:58.58（2018） 富蘭克琳/Missy Franklin/美國 1:58.67（2009） *資料來源：https://swimswam.com/

由於各選手的參賽項目尚要因應接力安排方能落實，故麥堅杜殊最終會否與港將何詩蓓一同角逐東京奧運女子200米自由泳，仍有待公布，但她於200自及800自均已達奧運A標，800自以8分29.48秒封后，200自游出1分56.19秒，比里約奧運100自金牌奧歷絲克還要快，後者以1分57.24秒屈居亞軍，但仍達到A標。

麥堅杜殊於加拿大奧運游泳選拔賽連贏女子200米及800米自由泳冠軍，有機會與港將何詩蓓同場對決。（美聯社）

麥堅杜殊觸池後，現場DJ播放DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince的《Summertime》，十分應景。她說：「這是我年半以來的最大目標。但回想里約奧運選拔時，我決不會想到，5年後會成為奧運隊其中一員。」

5年前里約奧運，麥堅杜殊目睹師姐奧歷絲克贏得里約奧運100自金牌那天，她才9歲，如今卻擊敗比自己年長7歲的師姐。「她太厲害了，時候鼓勵我，能夠每天與她一起訓練，真的很神奇。」

奧歷絲克則如此評價小師妹：「我很喜歡Summer，但不喜歡與她一起訓練，她沒有煞車掣的！但坦白說，她可愛極了，她的態度值得欣賞，心理質素很強。」

麥堅杜殊（圖）的母親也是加拿大游泳國手。（美聯社）

來自多倫多的麥堅杜殊堪稱「將門之後」，她的母親Jill Horstead亦是加拿大游泳代表，曾經贏得1986英聯邦運動會200米蝶泳銅牌，她們家中甚至配備暖水泳池，好讓麥堅杜殊於加拿大的寒冬也能在家中訓練。其胞姊Brooke則是花式溜冰好手，曾出戰2020冬季青年奧運及2019世青賽，並於青年冬奧雙人賽名列第4。

麥堅杜殊的胞姊Brooke是花式溜冰好手，曾戰2020青年冬奧。（Getty Images）

希頓退役7年，2019年復出，今年將再戰奧運。（美聯社）

值得一提的是，麥堅杜殊是加拿大游泳代表隊最年輕一員，同隊最年長的是希頓（Brent Hayden），現年37歲。他於2012倫敦奧運奪得男子100米自由泳銅牌，是加拿大史上首個獲得100自奧運獎牌的選手，但在倫奧後宣布退役，並立即飛到黎巴嫩迎娶歌手Nadina Zarifeh。他於2019年復出，短短兩年就達到男子50米自由泳A標，即將第4次出戰奧運。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）