東京奧運｜女車神禾高的非凡「生日」　手術三周年以傷疤照喻重生

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-06-26 21:31

每組數字背後，盛載着不同故事，或悲傷、或憤怒、或可笑、或無奈。 626，對30歲的德國單車女將禾高（Kristina Vogel）而言，是手術3周年，也是下半身癱瘓「紀念日」。 能夠「紀念」如此一件事，是一種勇氣、一種美麗。今天，禾高在個人Instagram上載一輯半裸照，展示臉上、頸上和背上的疤痕，她寫道，「所有疤痕都是我身體的一部份，缺陷很美麗」，並付上#happybirthday的hashtag，喻為重生。

禾高說，缺憾是美麗的。（kristina.vogel Instagram）

時間回到5年前。禾高從里約奧運帶住2金1銅返回德國，她在法蘭克福那個萬人空巷的慶祝儀式上，玩得盡情忘我。

香港人都冀盼2020年的東京奧運，李慧詩能夠戰勝禾高成為奧運王者，沒想到的是，禾高在2018年一次單車訓練意外受傷，第七節胸椎斷裂，胸口以下失去感覺。滿臉滿身的疤痕換來生存的機會，卻失去了馳騁單車賽道的能力。

她癱了。

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我們懷念，我們冀盼。（Getty Images）

現在的禾高，更美麗、更強大。（Getty Images）

Instagram上，2018年6月25日的帖文，是一幀頒獎禮照片，她奪得競輪賽第二名。下一則帖文，已是2018年9月10日，她流着淚在訪問回憶與死神艱苦搏鬥的兩個多月。往後的照片，單車變成輪椅，訓練變成復健，不變的是禾高鐵血的鬥志，坐着輪椅第一次打籃球、第一次乘電梯、第一次跳降傘、甚至第一次借力站起來……

今天，她上載了4張半裸照，展露了身上的疤痕，包括脊椎上的、肋骨上的、肩上的、胸側的、臉上的。

3年前的626，她做了「炒車」後第一個手術。

「正正是3年前的今天，2018年6月26日，我的人生徹底改變。我或許惱怒，我或許不夠美麗。不！我要慶祝重生！所有疤痕都是我身體一部份，它們證明我戰勝所有而生存。今天我是要說明缺陷也很美麗的女生。我們要堅強、要解放、要性感、要隨心而行。3年過去，我還是我。」

禾高在帖文上寫道。

+ 2 + 2 + 2

第3次亮相奧運，證件不再是運動員，卻是「Rtb」，即製作技術人員。（kristina.vogel Instagram）

下個月的東京奧運，我們心中那場「李慧詩vs禾高」的對決，永遠不會上演，但禾高將以「製作技術人員」身分前往東京，預計將為德國的電視台擔任主持或旁述。第3次亮相奧運，卻只能看着車手們在橢圓形的賽道上飛馳，這種感覺或許熟悉又陌生，但她已不用靠獎牌去證明什麼，身上那長長的傷疤，已是「真．車神」最閃耀、最可愛、也最可敬之處。