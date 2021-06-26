亞協盃｜李嘉耀黃威心有靈犀合作破門　東方小勝：我們沒放棄亞協

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-26 19:20

亞協盃J組分組賽今（26日）再度於香港大球場上演，由佔主場之利的東方龍獅迎戰蒙古球隊220體育會。最終東方在現場1004名觀眾見證下，憑李嘉耀攻入加盟兩季後首球，以1：0小勝全場12射0中框的220體育會，仍有一線晉級希望。 攝影：李澤彤

東方今屆首場分組賽不敵理文，若連同2009年亞協盃成績，球隊首度於這項賽事連續兩場落敗兼零入球。陣容不整下東方此戰有復出的翼鋒艾華頓擔正，相對年輕的鄭子森、亞歷斯祖及奧利華亦正選披甲。

鍾偉強（右）30分鐘就入替艾華頓，為東方前線增添生氣。（李澤彤攝）

至於同組實力最弱的蒙古代表220體育會，派出蒙古國家隊門將艾卡泰文把關，加上日援立石爽志跟本土射手尼亞馬索爾攻堅。當中尼亞馬索爾來頭不小，他曾代表蒙古於國際賽攻入8球，是代表隊最多入球紀錄保持者。

李嘉耀射入加盟東方後首球，助東方小勝對手。（李澤彤攝）

李嘉耀破僵局 王力威兩度失機

東方未有一如所料般佔盡優勢，林恩許5分鐘右路開出罰球，梁冠聰尾柱無人看管頂彈地波，被對方守門員輕鬆接實。蒙古把握鄭子森左閘位置弱點進攻，半場9射0中。鮮有觸球的艾華頓30分鐘疑因傷被鍾偉強入替，這位翼鋒為東方前線增添生氣，右路連番突破再傳中，惜隊友未能接應，半場兩軍互交白卷。

王力威近門倒掛射高，無緣幫球隊擴大比分。（李澤彤攝）

換邊後東方調走鄭子森填補防線漏洞，戰至56分鐘，黃威禁區內第一時間妙傳李嘉耀後上勁射破網，助球隊領先1：0。僅7分鐘後東方再有黃金機會，鍾偉強接應角球回傳中路，王力威背對龍門施倒掛射高。王力威之後再於離門5碼面對空門「炒飛機」，結果東方以一球小勝220體育會，保持晉級希望。

盧比度表明東方沒有放棄亞協盃。（李澤彤攝）

盧比度：東方沒有放棄亞協

取得執教生涯首勝的盧比度表示勝仗至關重要，但對球隊首45分鐘表現略感失望，「我們能做得更好，下半場也可多入一至兩球，但明白他們有點疲倦，我為他們而自豪。」有傳媒問及東方派出資歷較輕的球員出戰亞協，是否代表放棄比賽，盧比度強硬回應：「我們現在站在這裏，證明球隊沒有放棄。」

李嘉耀指跟之前以代表其他球隊出戰亞協盃，今次為踢回進攻位置而感高興。（李澤彤攝）

至於攻入致勝球的李嘉耀則當選今場比賽最佳球員，他指球隊季尾經歷重大轉變，表現有待改善，「多了年青球員上陣，但亞協是個讓他們鍛煉的好平台。」今個入球同是李嘉耀加盟東方後首度建功，他頗有感觸：「今場踢回進攻位置，跟初出道時一樣，嘗試到空位接應、參與組織，很開心能射入在東方的第一球，最重要是幫球隊取勝。」

另外，兩連敗的蒙古出線機會甚微，主教練巴耶加輪坦言大軍中有兩名主將在來港前因感染新冠肺炎而離隊，令實力大打折扣；但對全隊發揮已感滿意。

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