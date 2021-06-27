足球轉會︱哥迪奧拿瘋狂購物清單　曼城下季陣容變成點？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-27 14:01

歐洲國家盃進入淘汰賽階段，足球重量級轉會傳聞亦一單接一單。曼城繼看中熱刺射手哈利卡尼後，最新被指出價1億英鎊收購阿士東維拉中場基亞利殊（Jack Grealish）。 此外，另有傳聞指主帥哥迪奧拿同時看中車路士新星列斯占士（Reece James），如交易全數落實，曼城來季中前場將會耳目一新。

ESPN引述消息指，曼城將出價1億英鎊收購基亞利殊。曼城至今未就傳聞表態，據悉兩間球會目前未就此子轉會費達成共識。如交易落實，將會打破曼聯2016年以8930萬英鎊收購保羅普巴的英超轉會費紀錄。

曼城主帥哥迪奧拿和球會足球總監碧格列斯坦被指看中基亞利殊超過一年，這個25歲球星目前正隨英格蘭出戰歐國盃，兩會目前未就潛在交易進行正式談判。

基亞利殊傳、射、扭樣樣皆能，傳曼城出1億英鎊收購。（Getty Images）

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「我愛迪布尼！」

維拉學徒出身的基亞利殊，腳下功夫出眾，長年成為各大豪門的收購目標，惟他一直對母會忠心耿耿。2016年隨隊降至英冠，在次級聯賽苦拼3季，領軍重返英超。士別3年，他不再是昔日只懂扭波的黃毛小子，傳球時機、視野和射術均全面提升。他累積為維拉213次上陣攻入32球，今屆歐國盃在分組賽最後一仗對捷克，首次正選上陣已交出奠勝助攻。

曼城有意收購消息一傳，網民立即找回去年基亞利殊一個訪問片段。他表示，每次出場比賽前，都會不斷觀看其他中場球員的短片，「我會看迪布尼、古天奴等大量跟我踢同一位置球員的影片。我小時候已開始這習慣，至今仍在繼續。」2020年聯賽盃決賽，正是曼城對維拉，賽前訪問基亞利殊再次提到迪布尼，當他被問及曼城陣中誰是他最欣賞的球員，他第一時間答：「一定是迪布尼，我愛他。」去年訪問言猶在耳，一年過後，他有機會跟對方做隊友。

曼城早前跟熱刺神鋒哈利卡尼扯上關係，加上最新傳出有興趣的車路士右翼衛列斯占士，哥迪奧拿一口氣看中三個英格蘭球員。如此一來，曼城來季陣容或許將會「面目全非」。

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基亞利殊今個夏天會否跟卡尼一起轉投曼城？（Getty Images）

曼城來季中前場大變身？

藍月亮今夏失去阿古路，正箭頭只餘不太可靠的加比爾捷西斯，買入哈利卡尼填補阿古路留下空缺會較正路。中場如加入基亞利殊，本身已有迪布尼、根度簡、洛迪卡斯簡迪、科頓、馬列斯、貝拿度施華的中場線，將可有更大戰術變化。右閘方面，本身已有獲加和簡斯路二將輪換，哥帥看中列斯占士，相信是欣賞他可以踢中場、後衛甚至翼鋒等多個不同位置，可塑性極高。

曼城若一口氣花二億買入兩將，肯定要賣人以免違反財政公平守則。已失寵的史達寧和加比爾捷西斯一度被傳是收購卡尼籌碼，前者已表明拒投熱刺，惟或仍難免被賣套現。

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曼城今季正選陣容：4-3-3

門將：艾達臣 後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、史東斯、辛真高 中場：根度簡、奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪 前鋒：馬列斯、加比爾捷西斯、史達寧

曼城來季可能陣容：4-5-1

門將：艾達臣 後衛：基爾獲加﹑魯賓戴亞斯、史東斯、辛真高 中場：列斯占士、基亞利殊、奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪、馬列斯 前鋒：哈利卡尼

哥迪奧拿與曼城跟歐聯冠軍擦身而過，陣容變動在所難免。（Getty Images）

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