游泳｜陳健樂奧運B標的糾結與掙扎　面對真實自己感解脫

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-27 15:25

「狀態一直很差，但要逼自己跳下去游，好痛苦。」陳健樂眼泛淚光說。 長池游泳從疫情復賽後開始成了香港「蝶后」的噩夢，因為逼着她真正面對自己。

周日（27日）的香港長池分齡泳賽次日賽事，早上焦點落在女子100米蝶泳，由於港隊已取得東京奧運女子4x100混合泳接力資格，假如有泳手達到100蝶奧運B標（59.66秒），雖就合符出戰奧運接力賽的資格，大有機會被列入香港奧運代表名單。

陳健樂昨日在200蝶的100米分段游出1分01.37秒，今日於100蝶時間再退一步，以1分01.61秒完成，距離B標近1秒之多，難以解讀她觸池一刻的表情，賽後她與游出1分01.23秒的施幸余相擁，陳健樂說，盡全力游至觸池後的心情，是解脫。

陳健樂賽後坦言對時成績不算很失望，「因為狀態一直很差。」（葉詩敏攝）

她走向記者時已雙眼通紅，「不算很失望，因為狀態一直很差，但要逼自己落去游，好痛苦。」

陳健樂曾經滿懷希望、也讓人看到希望。2016年里約奧運截標前，她在100米蝶泳以1分00.31秒首次達到B標成績，最終未能成功取得奧運資格。2017年，她在游泳世界盃多哈站刷新兩項蝶泳短池港績，勇奪兩面銅牌，香港「蝶后」的封號由此而來。2019年，她為準備衝擊東奧資格曾到赴美集訓，當年回港後更在長池賽100蝶摘金。

「不知為何愈來愈差，但都要跳落去游。」陳健樂坦言對無法向前感痛苦。（葉詩敏攝）

從何時開始，游泳成了痛苦的事？

「上年12月停練了一段時間（疫情）後，練了近兩個月都達正秒，算是正常時間，怎料之後愈游愈差，與教練商討過都找不到解決方法。」解釋不到，「總之愈游愈差。」她幽幽的說。

因為成績停滯不前甚至倒退，她以「痛苦」來形容游長池賽，東京奧運年，不多不少亦有壓力，「奧運？不知道⋯⋯可能是吧。」

在短池有更佳發揮的陳健樂（左）自言觸池後感到解脫。（葉詩敏攝）

陳健樂最後一場爭取奧運B標的賽事「終於」落幕，解脫後面對內心的聲音，她禁不住哭成淚人，「就是因為Best Time（最佳時間）接近個標，所以好大壓力，如果從沒快過，便不會這樣。我沒有不開心，只是感到痛苦。」她在2016年亞錦賽游出59.82秒個人最佳時間，此後時間卻彷彿停頓了，數年間長池成績苦無突破。

19歲的簡綽桐在100米蝶以1分00.46秒取得第一，她透露將會到美國密芝根大學升學。（葉詩敏攝）

糾結、掙扎、再糾結、掙扎，是破繭而出的過程。「即使自己做不到，也會為何南慧達B標、何甄陶達A標（奧運資格時間，達標即直接取得奧運資格）去奧運而高興，他們也是做好多次先做到。」其實，她內心也明白，每個0.001秒都需要嘗試和等待。

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林昭光（4線）在男子100米蝶以53.40秒打破自己所保持的香港紀錄，更達奧運B標。（葉詩敏攝）