足球熱話｜夏蘭特一頓午飯花費數百萬？　挪威神鋒隔空反駁

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-27 16:40

效力多蒙特的挪威球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）近一年人氣急升，屢屢登上新聞頭條，經常在訪問中給出「特別答案」的他，近日就因一宗他口中的「假新聞」，在twitter發炮與媒體隔空交鋒。

由於挪威未能打入歐洲國家盃決賽周，夏蘭特趁目前「唞暑」到希臘度假，未料希臘傳媒《Sportime》就此出版一篇報道，內容非關轉會傳聞，卻是關於夏蘭特的假期。

夏蘭特早前在希臘度假勝地米克諾斯島，享受其休季時光，《Sportime》指他在當地著名食府NAMMOS的花費令人咋舌：「我們收到資訊，夏蘭特在NAMMOS享受了一頓長達5至6小時的午餐，這個20歲挪威前鋒與他的朋友們，一共消費了50萬歐元（約463萬港元）！是的，你沒看錯。」

正在放假的夏蘭特最近變身潮流達人，你又欣賞他的衣着品味嗎？（按圖放大）

報道續指，夏蘭特享用了4枝Louis Roederer的Cristal Vintage香檳，據品牌官網指，這款美酒是在1876年所創，「用以滿足很嘴刁的亞歷山大帝二世」，報道指每支價值70歐元，聽起來似乎不算極度昂貴。文章沒有進一步講述到底夏蘭特這道午餐吃了什麼，但就指他「毫不猶豫地付了3萬歐元小費」。到底夏蘭特花50萬歐元吃了什麼？看完報道還是一頭霧水。

《Sportime》以標題「NAMMOS：獨家——夏蘭特揮霍了大把金錢——而且還付了驚人的貼士！」報道夏蘭特的休假生活。（Sportime截圖）

這篇報道迅即在網上流傳，加上多間英、德媒體引用，夏蘭特很快就發現有關文章，他也罕有地回應，在twitter語帶嘲諷地寫道：「……他們應該忘了將主菜算進去吧？假新聞。」還附上「小丑」和「掩面」的表情符號，顯然是指這篇報道純屬搞笑。

夏蘭特在twitter批評消息是「假新聞」。（twitter）

不過《Sportime》不久後又發布一篇新的報道，堅稱絕非假新聞：「我們早前報道了有關夏蘭特一周前在米克諾斯島的消費，報道還被世界上不同的媒體引用了，這篇報道是100%真確的。」報道還提及夏蘭特的回應：「世界上其中一位最頂級的球星，竟然回應了一家希臘媒體，而且那正是《Sportime》……在我們的立場，會原諒夏蘭特說我們是假新聞，我們絕對理解的。」

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