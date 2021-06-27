東京奧運．游泳｜停學返港追逐0.28秒　何甄陶花兩年譜下港隊歷史

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-06-27 19:45

香港游泳代表何甄陶（Ian）上周締造了新的男子50米自由泳香港紀錄，同時達到奥運A標（奧運資格時間，意味直接取得奧運資格），成為香港歷來首個A標男泳手。 「當日隻身從美國飛抵香港，然後終有回報，是夢想成真。」 進步從來靠的是努力，而為追趕0.28秒的距離，何甄陶花了近兩年的時間。

香港游泳隊近屆奧運都是陰盛陽衰，女泳員如何詩蓓、歐鎧淳先後達A標獲盡關注，大軍名單往往都是女生名字。惟今屆的A標直通車上卻出現男生名字—何甄陶。他上周在長池游泳計時賽的50米自由泳中，以 21.97秒觸池，達到奥運A標（22.01秒），Ian更成為香港歷來首個獲此成就的男子泳手，亦是繼何詩蓓及歐鎧淳後，今屆第3個以「A 標」 身份直闖東京奧運的香港游泳代表。

至今已落實出戰東京奧運的香港游泳代表，一同會見媒體。（余俊亮攝）

何甄陶坦言觸池一刻，隊友和教練的歡呼令他感動。（余俊亮攝）

「早上比賽我游出的時間已與A標很近，我就想下午的一槍必定是最好的機會衝擊一下」，Ian回想道，他當日在初賽時已造出22.03秒，未幾亦把握此黃金機會把自已剛締造的港績推快了0.06秒，兼取下東京奧運資格。「我一直也為此努力，也為美國的家人努力，到觸池一刻聽到隊友、教練在呼歡呼，有點受寵若驚但也很感動。」Ian說着。

Ian 2017年決志暫停美國的碩士課程，並在2019年飛抵香港追逐一個奧運夢。2019年香港泳壇正正碰上杜敬謙的突然離世，那時候吳鎮男、張健達等人正式退役。正當大家問道男隊前景是明朗或暗淡，結果一個月後出現了何甄陶這新人，更一破Kenneth的香港紀錄，令我們重燃對男泳手亮相東京奧運的希望。

已故香港游泳代表杜敬謙，本來極有希望代表香港出戰東京奧運，惜他在2019年3月突然猝逝。（資料圖片／梁鵬威攝）

何甄陶：杜敬謙傳奇無可代替

由當日的22.25秒到今日的21.97秒，Ian走過世界錦標賽、世界大學生運動會及新冠肺炎，最終圓夢也是為杜敬謙了結心事：「認識Kenneth的時間不長，但他的出現、傳奇是無人能代替的，能打破他的紀錄、跟着他的步伐、延續他的傳奇，是無比的榮幸。」

過去一年，對東京奧運能否舉行的質疑聲不絕，Ian直言在「世界如瘋了」的情況下，運動員能做的只有繼續努力堅持下去，如今夢想成真已是最大欣慰。能成為香港首個A標男生，Ian表示是榮幸亦是汗水的證明，惟他決定奧運後將重投學術研究並返回美國完成碩士課程。

何甄陶打破了一度由杜敬謙保持的男子50米自由泳香港紀錄，並達到奧運A標時間。（資料圖片）

事實上，今屆奧運資格爭奪戰中，受注目的男泳手還有卓銘浩。這名18歲小將不但達到男子100米、200米、400米、800米自由泳的奧運B標，今日在200米自更游出新香港紀錄的1分47.46秒，惟始終未能跨越A標（1分47.02秒），他賽後直指失望：「觸池後聽到大家歡呼，心想該是A標吧！但原來仍差一點點，第一次破香港紀錄是感到不快。」話雖如此，卓銘浩有仍機會以「外卡」身份出擊奧運，但有待6月30日國際泳聯公布，他亦指一切聽天由命：「隨緣吧，也許今屆自己未做到最好的準備。」

最終未能達到A標，卓銘浩顯得失落。（楊宇翹攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）