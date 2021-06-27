東京奧運．游泳｜何詩蓓從容面對獎牌期望　黃筠陶：希望她有成果

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-27 19:59

去年9度衝破自由泳亞洲短池紀錄的何詩蓓（Siobhan），理所當然被視為東京奧運香港獎牌希望。 「獎牌希望」，與有榮焉亦沉甸甸的4個字，Siobhan把別人的期望轉化成一種鼓勵的方式，不容自己因壓力而影響表現。

香港東京奧運游泳代表在周日（27日）會見傳媒，除已獲得單項奧運A標的何詩蓓、歐鎧淳與何甄陶外，已達B標的楊珍美、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧與黃筠陶等港將亦在記者會亮相，B標泳手大有機會出戰接力賽中的B標泳項。港隊在今屆一共取得9張東京奧運入場券，說到奧運，鎂光燈聚集到有力衝擊個人獎牌的何詩蓓身上。

至今已落實出戰東京奧運的香港游泳代表，一同會見媒體。（余俊亮攝）

香港游泳代表隊東京奧運資格： 1. 何甄陶 – 男子50米自由泳 2. 何詩蓓 – 女子50米自由泳 3. 何詩蓓 – 女子100米自由泳 4. 何詩蓓 – 女子200米自由泳 5. 歐鎧淳 – 女子100米背泳 6. 方胤 – 男子馬拉松游泳 7. 女子4×100米自由泳接力 8. 女子4×100米混合泳接力 9. 女子4×200米自由泳接力

「沒有特別緊張，不想緊張心情影響表現，都是以平常心面對。」距離東京奧運僅數星期，Siobhan一貫淡定的說。她指在「好Hard training」後，臨近奧運便會減量作最後調整。

Siobhan在上屆里約奧運以18歲之齡，晉身女子200米自由泳準決賽，寫下香港泳壇歷史一頁，最終以第13名完成。5年過去，她以3個A標取得3項自由泳資格，更將領軍出戰接力賽，身經百戰的她坦言：「過去幾年在ISL（國際游泳聯賽）習慣不斷比賽，一個比賽游很多項，希望這些經驗能助我學到如何恢復得更快，準備下一日比賽。」

架起眼鏡的何詩蓓一貫淡定，「沒有特別緊張……以平常心面對」。（余俊亮攝）

23歲的她指心態上比去屆心態改變不少，上屆年僅18歲是志在參與和汲取經驗，今屆的她已肩負起香港的獎牌希望。

「人們把我當是獎牌希望，我就轉化成鼓勵，是支持我，我對自己有期望，所以不想別人對我有期望便影響到自己表現。」Siobhan指她今屆的目標是100自及200自能游入決賽。

黃筠陶大有機會出戰女子4x100混合泳接力。（余俊亮攝）

黃筠陶：何詩蓓是奧運的意義之一

隊中達女子100背B標、大有機會出戰4x100混合泳接力背泳一棒的黃筠陶，亦對Siobhan極高期望。在里奧時已達B標的她，5年以來雖不停游出100背B標時間，卻苦無突破，今屆僅能以B標候命。

黃筠陶（白帽）手握100背B標，大有機會在女子4x100混合泳接力上陣。（余俊亮攝）

她坦言在疫情爆發後一度覺得「奧運」這個夢想不實際，但在經歷疫情與世界劇變後，奧運能順利舉辦只覺感恩。「今屆目標⋯⋯我自己沒有想太多，反而是希望Siobhan拎到牌。」她笑着續道：「因為好想香港有獎牌，她有能力做到，在壓力下往往能游得好好，希望她的努力有成果。」她征戰奧運的意義之一，是看到香港代表站上頒獎台，見證歷史，「好威水呀！」她笑說，亦道出我們的心聲。

香港男女泳手現時已達到的奧運標： 男子隊： 50米自由泳：何甄陶（A） 100米、200米、400米、800米自由泳：卓銘浩（B） 100米蝶泳：林昭光（B） 女子隊： 50米自由泳：何詩蓓（A）、譚凱琳（B） 100米自由泳：何詩蓓（A）、鄭莉梅（B）、譚凱琳（B）、何南慧（B） 200米自由泳：何詩蓓（A）、鄭莉梅（B）、何南慧（B） 400米自由泳：何詩蓓（B）、何南慧（B） 1500米自由泳：何南慧（B） 100米背泳：歐鎧淳（A）、黃筠陶（B） 100米蛙泳：楊珍美（B） A標：OQT，奧運資格時間（直接獲得奧運資格） B標：OST，奧運標準時間（可參加接力項目，如獲外卡可參加單項）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）