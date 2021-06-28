東京奧運｜美國新星刷新400米跨欄世績　含苞待放的新「花蝴蝶」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-28 21:36

美國奧運田徑選拔賽在俄勒岡州上演，當地正受熱浪侵襲，如此惡劣天氣，仍阻止不到一朵正在綻放的玫瑰——21歲的麥洛蓮（Sydney McLaughlin）在女子400米欄跑出51.90的新世界紀錄，年紀輕輕已取得第二次參加奧運的資格。

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5年前，只有16歲的麥洛蓮，已在2016美國奧運選拔賽決賽以54.15秒跑第三，創下女子400欄青少年世界紀錄。首次參加奧運，她在準決賽跑第五，未能晉身決賽。里約熱內盧奧運由美國另一選手慕哈馬德（Dalilah Muhammad），以53.13秒封后。

慕哈馬德2019年先在美國室外田徑錦標賽跑出52.20秒新世績，兩個多月後，再在世界田徑錦標賽以52.16秒再刷新世界紀錄。年輕9載的麥洛蓮進步神速，緊隨「師姐」跑出52.23得亞軍，她與慕哈馬德的時間愈來愈接近，令人十分期待這次選拔賽兩代欄后對決。

麥洛蓮與「師姐」慕哈馬德在美國奧運選拔賽由頭鬥到尾。（Getty Images）

麥洛蓮衝線一刻，已贏到開巷。（影片截圖）

擊敗大師姐封后兼創世績

攝氏44度高溫，令賽事被迫改在晚上進行。麥洛蓮與慕哈馬德分別排在第六及第七線道出戰，甫開賽二人已率先彈出，叮噹馬頭一路鬥至最後直路，年輕力壯的麥洛蓮在最後一個欄超越慕哈馬德，她不止率先衝過終點，還以51.90秒打破對方保持的世界紀錄，成為史上首位在400米跨欄跑進52秒大關的女性。

雖然「大師姐」慕哈馬德榮譽滿身，但麥洛蓮在今次選拔賽由初賽到準決賽一路輕鬆晉級，狀態大勇，賽前已被視為大熱門。衝過終點後，她緊張地看着計時板，證實刷新世界紀錄一刻，她露出難以置信的表情。慕哈馬德以52.42秒屈居亞軍，已是她今季的最佳時間。

▼ ▼ ▼ 美國兩代欄后對決▼ ▼ ▼

+ 5 + 5 + 5

賽後慕哈馬德大方祝賀小師妹，麥洛蓮賽後稱，「我們之間沒有不和，只是兩個互相彼此推動的偉大運動員。」距離奧運尚有24日，慕哈馬德仍有一點時間提升狀態，8月4日上演的東京奧運女子400米欄決賽，絕對不能錯過麥洛蓮VS慕哈馬德的兩代欄后大戰，今次熱門身份對調，年輕美麗的麥洛蓮能否大放異彩？

看着麥洛蓮，不禁回想起美國田徑場上，曾經有一朵美艷奪目的「花蝴蝶」——姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）。跟當年其他選手不同，每次出賽前，她都會為自己精心打扮，濃濃的妝容、鮮艷的特製跑衣和色彩斑斕的指甲，香港體育評述員贈她一個「花蝴蝶」的稱號。她在1988年漢城奧運連贏女子100米、200米和4X100米三面短跑金牌，風頭一時無兩，可惜1998年她突然在家中嚴重癲癇發作離世，終年僅38歲。

麥洛蓮跟姬菲芙一樣漂亮又愛打扮，也喜歡留長指甲並塗上指甲油，今個夏天，東京會是她的表演舞台。期待世人再次見證，新一代花蝴蝶綻放屬於她的光芒。

▼ ▼ ▼ 美國田徑界新花蝴蝶▼ ▼ ▼

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姬菲芙在1988年漢城奧運大放光芒。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）