環法單車賽｜第3站意外頻生　衝線又炒車險象環生　前冠軍都遭殃

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-29 07:18

今年的環法單車賽彷彿「炒開有條路」，繼首站因為一名觀眾導致大炒車後，第3站再度發生意外，伊雲與沙根衝線前攬炒，結果比利時車手梅利亞贏得分站冠軍。

環法單車賽首站意外頻生，一名搶鏡觀眾導致大型意外，大規模炒車牽連多名車手，及後再有意外發生，英國名將富美（Chris Froome）同樣退賽。

觀眾搶鏡釀大型炒車 車手受傷退賽 肇事者咩下場？

圖說自私觀眾引發環法大型意外（按圖放大）：

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環法第3站由洛里昂（Lorient）起步，終點則在近183公里外的蓬蒂維（Pontivy），今站是平路路段。一眾衝線型車手力爭今站的冠軍，澳洲的伊雲（Caleb Ewan）與沙根（Peter Sagan）衝線前爭位時，不慎炒車雙雙倒地，二人滑行一段距離，幸好後方的車手在高速下及時躲避，未有造成更嚴重的意外。

沙根與伊雲衝線前炒車，幸好後方車手及時躲避。（美聯社）

兩名衝線型好手互炒，對比利時車手梅利亞（Tim Merlier）的威脅更少，最終輕鬆首名衝過終點，首度贏得環法的分站冠軍。

比利時車手梅利亞首名衝過終點，職業生涯首度奪得環法分站冠軍。（路透社）

曾在2018年贏得總冠軍黃色戰衣的謝連湯馬士（Geraint Thomas），賽事仍有145公里時，在主車群不幸遇上意外，這名威爾斯車手倒地後一直按住右手，狀甚痛楚，坐在地上3分鐘，軍醫立即為托好肩膀，使他可以繼續出賽，結果順利追趕主車群一同衝線，總成績落後榜首的雲達保爾（MATHIEU VAN DER POEL）逾1分鐘。

謝連湯馬士炒車暫停3分鐘後，在工作人員協助下繼續賽事。（美聯社）

🇨🇵#TDF2021 La caída de Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), quien se ha llevado un duro golpe. La peor parte ha sido para Robert Gesink (Jumbo-Visma), quien ha abandonado el Tour. pic.twitter.com/hHE3E5KoFn — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) June 28, 2021

湯馬士炒車後接受詳細檢查，未有發現骨折，算得上是不幸中之大幸，如無意外可以繼續參賽。英國單車傳奇人物兼湯馬士的前隊友韋健士（Bradley Wiggins），直言不要低估這名35歲車手的能力，「希望謝連的傷勢不算嚴重，即使如此，他的意志十分強勁，令我想法早在2013年時，即使他在首站骨折，依然可以繼續作戰，所以我從不低估他的抗壓能力。」

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環法第一站意外頻生、受傷者眾：

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