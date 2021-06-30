東京奧運︱美國體操隊的東方面孔　由韓國失控棄嬰變身運動巨星

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-30 20:49

美國今屆奧運男子體操隊大軍之中，有一個東方面孔——24歲的尤摩度亞（Yul Moldauer），名字與樣子不相襯，事關他是個來自韓國的領養兒。 他1歲時由首爾被送到美國，孩提時代總是失控尖叫，醫生甚至要他的領養父母簽署文件，確認孩子長大後可能不會是個正常人。摩度亞果然不是「正常人」，20年後，成為當地無人不識的體操巨星。

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一切要由他的領養父母Peter和Orsa說起。Orsa年輕時已希望領養兒童，她有個好友正是來自韓國的領養兒，與Peter育有兩女後，仍想再添一子，當時二人已決定不再生育，於是計劃到韓國的領養系統找尋。他們先收到一個小男孩的照片，看到孩子生母患上肺癆，考慮到本身已有兩名女兒，未必負擔得起昂貴的醫療費用，於是放棄了他。之後領養機構再傳來一張名叫庚泰（音譯：Kyung Tae）的男嬰照片，二人知道「就是他了」。

男嬰近乎沒有頭髮，Peter和Orsa於是借來光頭影星尤伯連納（Yul Brynner）的名字，將他易名為尤．庚泰．摩度亞（Yul Kyung Tae Moldauer）。 諷刺的是，這個男嬰同樣有健康問題。生母濫藥，他早產，來到美國，每天不停放聲尖叫，鄰居距離他們家數百米外，也清楚聽到那巨大噪音。

Orsa說，「我們要簽一份醫療文件，說明我們知道他應該難以成為一個正常的成年人。」

尤摩度亞小時候看來已相當頑皮。（Instagram＠yul_moldauer）

不能抱的孩子

兩夫婦一抱起他，尤摩度亞便會拼命推開，她會為他洗澡，嘗試令他冷靜下來和習慣擁抱。直到3歲半，他仍未懂開口講話，尖叫是唯一溝通方式，「當時真是非常、非常辛苦。」

Orsa最後決定帶他參加親子體操班，成為一家人的轉捩點。開始學體操後，尤摩度亞出現180度轉變——他的情緒冷靜下來，學會專注，無窮無盡的精力亦得以散發。他們之後再領養另一男孩Sundo，Peter和Orsa夫婦每天在家教導兒子學習，並駕車送兩兄弟去練習，後來甚至為方便接送搬屋。

尤摩度亞入選美國少年體操隊，一副東方面孔十分突出。（Instagram＠yul_moldauer）

體操令尤摩度亞成為一個更好的學生、朋友、兄弟和兒子，他開始在地區和州比賽獲獎，加入美國少年隊，2014年獲得少年鞍馬全國冠軍。2016年以大學一年級生身份，首次贏得全美大學體育協會（NCAA）男子個人全能冠軍，4年間他一共贏得10金6銀4銅，榮登NCAA史上獎牌數目最多的體操選手。

他跟2016奧運擦身而過，5年後，尤摩度亞沒有要錯過機會，「我是個充滿福氣的人」，「我曾想過，『如果我不是被領養，會變成點？』又或者假如我沒有玩體操，又會怎樣？我的人生會變得如何？」

尤摩度亞如今已是美國體操界無人不識的巨星。（Getty Images）

▼ ▼ ▼ 尤摩度亞的英姿▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

Go back to China！

即使已貴為美國體操巨星，尤摩度亞的東方面孔，為他帶來跟所有身在美國的亞洲人和後裔相同煩惱。新冠肺炎疫情爆發後，美國掀起一股反亞洲浪潮，不少亞裔長者被當地人無故襲擊，今年3月阿特蘭大一宗槍擊案8名死者當中，6人為亞裔女性，亦疑為仇視亞洲人的罪行。尤摩度亞當時便曾披露，一宗發生在他身上的歧視事件。

他一次駕車期間，另一車輛上的女司機趁紅燈期間，向他大叫：「滾回中國吧（Go back to China!）」尤摩度亞在社交媒體分享，為美國出戰時，他身上衣服寫上「USA」，他向《奧克拉荷馬人報》表示，「我們不應習以為常，亞裔美國人不應被歧視、被定型和被恥笑。」

今個夏天，他將穿上美國隊的體操服，代表那個叫他滾回中國的白人女性的國度。他令人敬佩的，不止是出類拔萃的體操才華，還有那顆不平則鳴的見義勇為之心。美國體操隊中，還有另一張東方面孔——年僅18歲Sunisa Lee，下一次我們將書寫她的故事。

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尤摩度亞將會代表美國，出戰東京奧運。（Getty Images）

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