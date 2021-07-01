足球轉會︱熱刺終於找到新領隊　愛華頓不理球迷反對聘賓尼迪斯

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-01 12:44

尋覓新主帥期間不知已吃下多少個檸檬的熱刺，終於落實接掌人選，前狼隊領隊紐奴（Nuno Espírito Santo）正式加盟。 幾乎同一時間，賓尼迪斯上演一齣「愛回家」，重返利物浦市，在球迷爭議聲中成為愛華頓的新主帥。

熱刺高調在聯賽盃決賽前辭退領隊摩連奴後，彷彿受到詛咒，聘請新帥過程一再受挫，不止多次慘被拒絕，就算對方已口頭答允加盟，最終都以不同的滑稽理由擦身而過。

根據非正式統計，熱刺至少已跟10個看中的領隊人選錯過（詳見下列組圖），距離新球季愈來愈接近之際，終於得到剛離開狼隊的葡萄牙籍領隊紐奴加盟，簽約兩年。

▼ ▼ ▼今夏曾拒絕熱刺的教練 ▼ ▼ ▼

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前狼隊領隊紐奴（Nuno Espírito Santo）成為熱刺新帥。（Twitter＠tottenhamspurs）

現年47歲的紐奴，4年間帶領狼隊由英冠升上英超，成績有目共睹，亦踢出風格，他在聲明中稱，「很榮幸能置身熱刺，我很開心，十分期待開始工作。」距離開季時間所餘無幾，他表示，「我們一天也不能浪費，季前熱刺日內開始，必須立即展開工作。」

熱刺主席利維感謝球迷在聘用新領隊期間的耐性，強調球隊必須回到進攻足球的核心DNA，「我相信紐奴就是那個帶領我們一班充滿天份球員的人，擁抱我們的年輕球員一路成長，建立一些特別的東西。」

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賓尼迪斯出任愛華頓領隊。（Twitter＠Everton）

熱刺在球迷反對聲中放棄加度素，改投紐奴一票，英超另一球隊愛華頓卻無視球迷反對，堅持由賓尼迪斯掌帥，接替轉投皇家馬德里的安察洛堤。

61歲的賓帥CV亮麗，曾執教國際米蘭、皇家馬德里等大球會，不過拖肥糖球迷之所以對他不滿，全因他曾為愛華頓同市宿敵利物浦的領隊。他之所以願意執教愛華頓，很大程度上也是跟他在利物浦的6年歲月有關。

賓尼迪斯一家人熱愛英倫生活，即使他之後到不同國家出任領隊，他的太太Maria和兩名女兒 Claudia和Valencia均留在利物浦市生活，因此他一直渴望留在英倫執教，能回到利物浦市，即使由紅變藍，他一樣高興。

賓尼迪斯加盟愛華頓，既具爭議性亦充滿歷史意義。他是繼愛華頓首任領隊巴克萊（William Edward Barclay）自1892年轉投從拖肥糖分裂出來的利物浦，當上紅軍首任領隊後，唯一一位先後出任兩家利物浦市大球會的領隊。

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