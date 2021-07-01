環法單車賽︱觸發大炒車舉牌女觀眾被捕　出事後曾潛逃現面臨牢獄

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-01 21:12

2021年環法單車賽（Tour de France）第一站賽事便出事，一名博搶鏡的自私女觀眾，伸手入賽道範圍舉紙牌，引致罕見的大規模炒車。 她在事發後失去蹤影，全世界立即嘗試「起底」找她出來，經連日搜索，法國警方表示已將她拘捕。

23支車隊周六（26日）在法國布雷斯特（Brest）出發，全長197.8公里的首站賽事發生了兩次嚴重的炒車意外，其中一次正是匪夷所思的自私觀眾舉牌事件。這宗意外發生在距離終點尚有45公里時，一名身穿鮮黃外衣、架起太陽眼鏡的女子，拿着寫上法文「ALLEZ OPI-OMI 」（意思為：去吧，爺爺嫲嫲）的紙牌站於賽道旁。

事發時，她面向直播鏡頭，並將紙牌伸出賽道，沒有留意主車群已駛至。德國車手Tony Martin撞到紙牌、連人帶車倒地，觸發骨牌效應，多輛單車齊炒，成為一連串大混亂的開端。

環法單車賽｜觀眾搶鏡釀大型炒車 車手受傷退賽 肇事者咩下場？

環法單車賽首站，一名博搶鏡的自私女觀眾，伸手入賽道範圍舉紙牌，引致罕見的大規模炒車。（影片截圖）

▼ ▼ ▼圖說自私觀眾引發環法大型意外 ▼ ▼ ▼

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黃衣女子的自私行徑，不僅令兩名分站冠軍熱門人馬，包括意大利錦標賽冠軍哥爾比利（Sonny Colbrelli）及荷蘭車手雲艾特（Wout van Aert）捲入意外、損失大量時間，更導致9名車手受傷，其中德國車手Jasha Suetterlin需退賽，無法參加第二站賽事。報道指，意外中亦有觀眾受傷。

事發後，這個黃衫女子在警方到場前逃之夭夭，法國軍警在Facebook發文尋人，布雷斯特檢察官回應CNN時表示，當局已找到肇事女子並正進行問話。路透社消息則指，一名30歲的法國女子，自行到警署自首，目前已獲准保釋。

她被指控「非蓄意導致他人受傷及危害他人性命」。早前法國軍警當局公布，會為這宗「蓄意違反安全責任導致非自願受傷」的事件進行調查，並會在3個月內完成。根據布雷斯特檢察官表示，該名女子面臨兩年監禁和罰款35000美元。

法國軍警事發後在Facebook發文尋人：

▼ ▼ ▼環法第一站意外頻生、受傷者眾 ▼ ▼ ▼

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