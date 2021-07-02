足球轉會｜美斯高薪待遇連杜蘭特也震驚　今夏自由身球星特別多

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 11:46

美斯與巴塞隆拿的合約在6月30日到期，如今這名阿根廷前鋒成為自由身。有傳媒披露美斯之前與巴塞的4年合約總值逾6億美元，就連NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）也震驚，另一名NBA球星I湯馬士（Isaiah Thomas）更表示會叫小朋友學踢波。 除了美斯之外，還有多位知名球星的合約屆滿，變成自由身球員，包括前皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯、意大利正選門將基安盧基當拿隆馬、荷蘭正選左閘雲安荷特等。有傳35歲的拉莫斯將會與巴黎聖日耳門簽約兩年。

美斯正式約滿巴塞隆拿 成為自由身球員流入轉會市場

34歲的美斯約滿巴塞隆拿，引起全球體壇關注。早前有傳媒披露過美斯上一份合約的細節，為期4年而合約總值6.74億美元。這個金額就連收入豐厚的NBA球員都震驚，其中杜蘭特在Twitter上回應了一個字：「瘋狂（Insane）。」杜蘭特與籃網的合約是4年總值1.64億美元。另一名NBA球員、自由身的I湯馬士就留言：「我要叫我的小朋友去踢足球了。」

OMG. I gotta put my kids in Futbol lol https://t.co/SofUGhPrVe — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 30, 2021

巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）昨日被追問美斯的續約進度，他仍然充滿信心，可以留得住美斯。他說：「我們想美斯留低，美斯自己亦想留下來。一切都向正面的方向發展，我們正盡力找尋適合的方案。現在的問題是財政公平。我都很想說美斯留隊，但我現在真的不可以說，因為的確未成事。」由於西甲都有財政公平政策，每間球會有工資預算上限，所以巴塞要調整其他職球員的薪金，包括賣人，去滿足美斯的薪酬待遇之餘又能符合政策要求。

巴塞密密增兵，為美斯打造星級陣容：巴塞忽然官宣迪比 又一免簽成今夏新加盟第四人

👇點圖睇：巴塞如何用最少錢增兵👇

今夏特別多大牌球星約滿球隊，之後轉為自由身，例如阿拉巴由拜仁慕尼黑免費過檔皇家馬德里，巴塞亦簽了自由身的阿古路、迪比及艾歷加西亞，而巴黎聖日耳門就招攬了韋拿杜姆。

不過，亦有不少球星尚未找到新東家，在美斯之外最大牌的自由身球星肯定是35歲的後衛沙治奧拉莫斯，他已經宣布離開皇馬，有報道指他將會加盟巴黎聖日耳門，簽約兩年。

【今夏知名自由身球員（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

足球轉會︱熱刺終於找到新領隊 愛華頓不理球迷反對聘賓尼迪斯

足球轉會︱哥迪奧拿瘋狂購物清單 曼城下季陣容變成點？

曼聯鋒線最後拼圖？紅魔與多蒙特達成協議 查頓辛祖轉會即將落實

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 7 + 7 + 7

阿古路與美斯合體不是夢 投巴塞勢組超強鋒線

足球熱話｜情同手足又豈止美斯阿古路 細數球壇有你有我的好兄弟

👇點圖睇：「老夫老妻」美斯與阿古路👇

+ 14 + 14 + 14

👇點圖睇：焦點球星最新轉會傳聞👇