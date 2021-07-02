美洲國家盃｜香港開電視直播8強大戰　免費睇巴西阿根廷分途出擊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 12:47

香港開電視會直播兩場美洲國家盃8強，球迷可以免費觀看巴西對智利以及阿根廷對厄瓜多爾的比賽，一睹尼馬及美斯等南美球星的風采。

【今屆美洲盃有乜球星睇？（按圖放大）】

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美洲盃已完成分組賽階段，阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及智利從A組晉級，東道主巴西就跟秘魯、哥倫比亞及厄瓜多爾從B組出線。由於巴西及阿根廷同樣以小組首名入8強，分別入到上線及下線，兩隊有機會在決賽碰頭。

星期六（03/07）賽程

清晨5時 秘魯 VS 巴拉圭 有線601、661台直播 早上8時 巴西 VS 智利 香港開電視77台、有線601、661台直播

星期日（04/07）賽程

早上6時 烏拉圭 VS 哥倫比亞 有線601、661台直播 早上9時 阿根廷 VS 厄瓜多爾 香港開電視77台、有線601、661台直播

比走線的話，巴西會較易踢，他們在8強面對智利，晉級後會對秘魯及巴拉圭的勝方。至於阿根廷的8強對手是厄瓜多爾，入到4強還有可能對烏拉圭，烏拉圭在另一場8強會鬥哥倫比亞。

巴西是今屆美洲盃的主辦國。（Getty Images）

有線電視全程直播今屆美洲盃，並會將部分比賽交給免費頻道香港開電視直播。在香港時間周六及下周日早上，各有兩場美洲盃8強大戰，香港開電視每朝各直播一場，戲碼相當精彩。在周六早上8時，開電視會免費直播巴西對智利，到周日早上9時，就會免費播阿根廷對厄瓜多爾。這意味住普通市民都可以免費觀賞美斯、尼馬等球星踢淘汰賽！

此外，根據開電視的節目表，他們還會免費直播下周二（7月6日）的美洲盃4強，這場4強會由巴西對智利的勝方，面對秘魯對巴拉圭的勝方。

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇8強丹麥對捷克

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