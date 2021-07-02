【香港足總】傳內部「地震」　行政總裁否認變動　港超局勢未明朗

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-02 14:23

香港足球總會新一屆董事今（2日）進行第一次會議，來屆港超參賽隊數跟賽制、港足聘請主教練等重要議題仍未有定案。 另有指足總內部有重大人事變動、嚴重影響軍心。不過，新行政總裁譚秋朗予以否認，而總幹事袁文川則稱：「看不到員工士氣有問題。」

老牌球會愉園昨日公布退出下屆港超，有指球員被拖欠大半年薪金。身兼愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇，坦言有關情況是球會責任，足總或愛莫能助，「這牽涉勞工處，知道他們已聯絡到球會負責人，陳志實（愉園足主）承諾會處理，但疫情下資金調動有困難。」

香港足球總會新一屆董事出席換屆後首次會議。（袁志浩攝）

來屆港超隊數成疑 貝鈞奇：暫未研究大灣區聯賽

外界盛傳或再有球隊退出港超，貝指一切交由球會決定，惟他透露已跟部份甲組球會接觸，對方未有升超意願。足總今月15日將再召開董事會、短期內亦會跟餘下港超球隊開會，商討對策；預計會因應參賽隊數，更改聯賽賽制，或恢復停辦之高級組銀牌賽。

貝鈞奇表示，足總現階段未有考慮取消下屆港超；對於有指當局或放眼大灣區，他回應道：「未有正式研究舉辦大灣區聯賽，因為氣氛等條件尚未成熟。這雖是出路之一，但非足總一廂情願便成事，要配合各城市、及廣東省體育政策，或待兩地通關後再作討論。」

遭欠薪問題困擾已久的愉園，宣布退出2021/22球季港超聯。（資料圖片／袁志浩攝）

麥柏倫若有意留任須重新應徵

足總早前拒絕跟前港足主教練麥柏倫續約，其合約已於上月底屆滿，惟今日新董事仍未有解決相關問題。貝解釋指：「新董事不能匆忙做出不明智的決定。」

他指若麥柏倫有意再出任港足主帥，就必需透過全球招聘程序重新應徵。外界批評足總此舉忽視港隊備戰需時、也浪費人力及金錢，貝稱有關決定正正源自資源問題，「若人選作用不大，各方也有意見；若頓時簽下兩年合約，政府或有意見。我們也要跟政府檢討撥款，他們未承諾批出資助，我們角色很被動。」

貝鈞奇指，麥柏倫需重新申請港足主帥一職，但不會獲優先考慮。（香港足總）

傳足總地震 新CEO否認

另外，足總部份員工也於6月30日約滿，消息指有工作十多年、身兼多項職務的資深員工，於約滿當日下午才被告知不獲續約，及賽馬會​香港足球總會足球訓練中心運營經理Mark Sinclair亦遭同一命運；亦有部份員工在舊約已滿、同時未簽署新合約，需於「無約」狀態下工作。據了解，事件令足總內部士氣低落，或導致新一輪離職潮。足總新行政總裁譚秋朗被問及有關情況時，僅強調內部「無變動」，「現時仍在中間階段，不太方便。想先搞清楚往後路向，穩定下來才公布。」

足總總幹事袁文川則直言，公司自去年7月起已有人事變動，「人手極短缺，一個人做三個人工作。」可是他卻認為情況對運作沒太大影響，「看不到員工士氣有問題，大家都是工作罷了。我們會補充人才，只要新人能盡快上手，相信沒影響。」

袁文川認為即使不與資深員工續約、員工亦要「一個人做三個人工作」，但「只要新人能盡快上手」，相信不會影響足總運作。（資料圖片）

有傳足總內部變動跟譚秋朗及新機構管治總監連𨯚君有關，但袁聲稱兩人上任日子尚短，看不出兩者關係。「足總對未來架構有新想法、會改組、調動、或轉換某些工種的角色。這視乎足總未來有何工作目標，及董事會決定，秘書處只是配合。」他又透露，足總已聘請顧問公司研究有關內部架構問題，預計8月中會有結果。

2020/2021港超聯賽季數據回顧：哪隊最慢熱？哪隊入球效率最高？（按圖放大）