東京奧運．羽毛球｜由女雙到混雙的9年　謝影雪：準備好衝擊獎牌

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-07-02 20:52

香港羽毛球隊今屆將派出2男2女出征東京奧運，當中謝影雪將三度亮相雙打項目。有別去以往屆女雙，謝影雪將夥拍鄧俊文出擊混雙，惟29歲的她直言今屆東京即將是最後一屆奧運。

羽毛球港隊大軍一行四人出戰東京奧運，伍家朗、張雁宜分別於男、女單亮相，而混雙項目將由亞運銀牌謝影雪/鄧俊文出擊。謝影雪，2012年首度亮相倫敦奧運，那時候與潘樂恩於女雙小組出局，二人勢要4年後再度出擊。奈何2015年潘樂恩不慎前十字韌帶撕裂，縱然仍能趕及里約奧運前復出，二人最終亦小組出局。

29歲的謝影雪（右）透露今屆很大機會是最後一次奧運，明年亞運仍會出戰，惟其後日子仍未知之數。（余俊亮攝）

「第一次去奧運年紀較細，拿經驗為目標，第二次拍檔受傷，沒有衝擊獎牌的預期，但這一次等待了五年，有些不同，是準備好衝擊獎牌」，謝影雪說道。里約奧運後謝影雪轉戰混雙，並與鄧俊文打出成績，2018年二人世界排名更升上第二，隨後世錦賽及雅加達亞運也分別取下一銅一銀，外人對此組合的奧運期望逐漸變大。不過阿雪卻認為，先不要放大獎牌壓力：「沒有多想上頒獎台的事吧，先打好每一場每一球。」

鄧俊文（右）直言經歷讓他成長，有望今屆奧運能展現自己穩重一面。（余俊亮攝）

惟對於29歲的謝影雪來說，今屆奧運要面對除了獎牌壓力，其身體狀態亦是要克服的地方：「2018年膊頭移位 ，其後早前體院封院時練習的強度令膝頭受傷，加上勞損 ；幸奧運延期令自己有時間慢慢恢復。」

謝影雪（右）走過倫敦、里約奧運，今屆將是她第3度征奧。（余俊亮攝）

年紀加上傷患，阿雪坦言今屆將很大機會後市最後一屆用運動員身份出席的奧運。能與最後一次征奧的謝影雪合作出擊，首度征奧、拍檔的鄧俊文期望自己能為彼此帶來正面影響：「第一次去奧運很興奮，如夢想成真，能與阿雪一起去作戰、衝擊獎牌，是很難得的事，一年前自己未成熟，但現在26歲，面對大賽時會穩重一點。」

總教練何一鳴（左）寄望，鄧俊文能挺起更多的責任，分擔一下謝影雪的壓力。（余俊亮攝）

雙打從來是靠二人共識及默契才能成事，總教練何一鳴亦指阿雪身體狀況已再不適過度訓練，混雙的重擔必要由鄧俊文承擔：「現實就是阿雪年紀已不再年輕，訓練量必然會有所調教，而訓練量不會與其他人相同，這鄧俊文要明白、心態也要轉換；這是雙打的現實問題，當初阿雪帶着他，現在就要調轉。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）