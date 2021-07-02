東京奧運．羽毛球｜伍家朗體能大升級　獲前國手「加持」備戰

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-02 20:52

身為男單8號種子，羽毛球「香港一哥」伍家朗在今屆東京奧運背負更高期望。5年前的他跟現在有多大轉變？相信沒有人比總教練何一嗚更清楚，一個故事、一項數據足以說明這位球手的改進。 談及目標，伍家朗說得明確，希望成績能跟自己一樣，比去屆更進一步。

再度出戰奧運的伍家朗2016年於里約16強止步，當年僅22歲的他對成績沒抱太大期望，享受比賽居多。5年過去，他已屆運動員黃金年齡，打法雖沒大變，技術卻更完善；他同時位列男單8號種子，肩膀上的壓力似乎重了一點。

伍家朗今屆目標是殺入男單8強，總教練何一嗚指若他要再進一級，就要發揮超水準。（余俊亮攝）

「下屆已30歲，還不知有沒有機會（參加奧運）。種子排名盡量不放心上，這只代表分組賽不會遇上排名高的球手，但其他球手也具備實力，要小心準備。」他揚言要比上屆更進一步，最低要求是殺入8強，惟先決條件是避免在分組賽犯錯。

何一嗚透露伍家朗早前完成體能訓練，數據已逼近李宗偉及林丹等頂級球手。（余俊亮攝）

體能訓練見效 數據證伍家朗逼頂級水平

港隊現時已進入新備戰階段，主要針對各個對手、加強技術及戰術運用。港羽總教練何一嗚指這位「香港一哥」早前完成各種體能訓練，甚有成果。「他每周跑8組400米，平均時間由初期73秒，提升至68秒，最快更達約60秒，是明顯進步。」伍家朗形容練習令自己更「上力」，數據亦證明他正向頂級水平邁進——每分平均來回板數從18增至21下，貼近名將林丹及李宗偉的數字（23下）。

杜鵬宇（左一）現擔任港隊男單教練，他曾奪2013年東亞運男單金牌。（余俊亮攝）

何一嗚認為伍家朗的改進除了在體力層面，心理上亦有得着。他透露上屆奧運男單比賽，港隊派出兩名教練坐於場邊，卻令伍家朗心存疑惑——究竟聽從那一位的指示才對？何一嗚這樣分析：「其實他心中是有選擇的，但沒法拿主意。近年他已沒再問這個問題，證明他知道自己缺點、深明自己需要什麼。」

首度征奧的張雁宜稱希望放低包袱，為自己留下難忘回憶。（余俊亮攝）

前東亞運冠軍任教練 分享中國隊備戰心得

值得一提，2013年東亞運男單金牌得主、前國手杜鵬宇現擔任港隊男單教練。年僅33歲、卻已退役7年的他不時向伍家朗分享備戰心得，特別是生活細節等範疇上。伍家朗指：「他知道中國球手如諶龍等的備戰方法，外出比賽時會給我吃自家營養品，放心吧，不是禁藥。另外，又會帶備壓力機幫我恢復，使我表現跟排名愈趨穩定。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）