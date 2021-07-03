美洲國家盃｜加比爾捷西斯極粗野起飛腳被逐　巴西10人應戰挫智利

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-03 12:17

踢波還是打功夫？巴西前鋒加比爾捷西斯極粗野，在美洲國家盃8強對智利時，起飛腳踢中對方守將烏真里奧文拿（Eugenio Mena）的心口，直接被罰紅牌離場。

事發在下半場初段，當時巴西靠盧卡斯柏基達的入球領先1：0，智利門將哥迪奧巴禾斬高波去左路，打算給左閘烏真里奧文拿。文拿佔了先機，以頭槌接應，巴西前鋒加比爾捷西斯趕去爭波，明顯遲了一步。他也衝過去跳起，還舉起兼伸直右腳，踢中了文拿的心口。

【加比爾捷西斯起飛腳逐格睇（按圖放大）】

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文拿痛苦倒地，而球證亦毫無爭議地向踢人的加比爾捷西斯出示紅牌，將他直接驅逐離場。加比爾捷西斯這記功夫腳，令人聯想起他的曼城前輩尼祖迪莊，代表荷蘭出戰2010年世界盃決賽時，以一記「穿心腿」踢中西班牙中場沙比阿朗素。

加比爾捷西斯代表巴西出戰美洲國家盃。（Getty Images）

在2010年世界盃決賽，尼祖迪莊一記「穿心腿」踢中沙比阿朗素。（Getty Images）

【加比爾捷西斯起飛腳片段】

RED CARD FOR JESUS 🟥



Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb — TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021

在下半場大部分時間10人應戰的巴西，最終守得住勝局，以1：0淘汰智利入4強，將會跟秘魯爭入決賽。同日另一場4強，秘魯及巴拉圭上演入球騷，踢成3：3，兩隊要互射12碼，秘魯贏4：3晉級。

【今屆美洲盃有乜球星睇？（按圖放大）】

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星期日（04/07）美洲盃8強賽程

早上6時 烏拉圭 VS 哥倫比亞 有線601、661台直播 早上9時 阿根廷 VS 厄瓜多爾 香港開電視77台、有線601、661台直播

【同場加映！今夏知名自由身球員（按圖放大）】

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