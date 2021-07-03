東京奧運｜百變飛人以大麻克服喪母之痛　藥檢肥佬被罰停賽｜田徑

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-07-03 14:56

她的東京奧運，未開始，就完結。 21歲美國百米飛人莎卡莉里察遜，兩周前於美國田徑奧運選拔賽以10.86秒奪得女子100米冠軍，一頭橙色長髮令她成為為期9天的選拔賽的焦點。可惜她在賽後藥檢被驗出對大麻呈陽性反應，被罰停賽一個月，其奧運資格亦被美國反禁藥組織取消。

莎卡莉里察遜的一頭長長橙髮十分搶眼，令她成為選拔賽焦點。（Getty Images）

莎卡莉里察遜的生母於選拔賽前一周離世，她因此靠大麻克服喪母之痛。

「我知道，我踏上跑道，我不止代表自己，更代表一直支持我的人。我為此道歉，我不知道如何克服當時的傷痛。」

莎卡莉里察遜於選拔賽以10.86秒掄元，她矢志成為繼1996年阿特蘭大奧運的迪華絲之後，再將女子100米金牌帶回美國的女飛人。她在4月一場國際邀請賽跑出10.72秒，是其個人最佳成績，也是今年第二快時間，僅次於牙買加「媽媽飛人」費莎的10.63秒。

莎卡莉里察遜表示，生母於選拔賽前一周離世，令她無法走出傷痛，只靠大麻麻醉自己。（Getty Images）

莎卡莉里察遜對大麻呈陽性反應，被罰停賽一個月，無緣東京奧運。（Getty Images）

💅🏾💍莎卡莉里察遜的出眾形象💅🏾💍

但隨着莎卡莉里察遜的選拔賽藥檢對大麻呈陽性反應，她從6月28日起被罰停賽一個月，雖然趕及東京奧運田徑賽事（7月30日開始），但因其資格已被美國反禁藥組織褫奪，故只能成為東京奧運的電視觀眾。

「今次事件緣於大麻，當我完成停賽令後重回跑道，我會為所有關於反禁藥的組織服務。」

大麻無助提升運動表現，但仍被美國反禁藥組織列為禁藥，因為違反了以下三例中的兩例： 1.影響運動員健康 2.有機會提升運動表現 3.違反體育精神

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