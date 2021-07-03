東京奧運｜欄王陳仲泓外卡「突如其來」　一個月備戰做好每個細節

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-07-03 18:53

「是田徑改變我的人生。」香港跨欄男將陳仲泓日前獲確認以「外卡」出戰東京奧運，他坦言雖然未知奧運又會為他人生帶來什麼影響和改變，「但這是田總對我的肯定，會盡力做好。」

世界田聯在周四（1日）公布東京奧運最新排名，港隊競步一姐程小雅藉排名征戰奧運，亦令香港跨欄紀錄保持者陳仲泓取得「外卡」，雙雙成為港隊出戰所屬專項的史上第一人。

陳仲泓在2017年放棄工作專心訓練，他坦言很多東西不能用金錢衡量，亦不想到老時後悔。（余俊亮攝）

陳仲泓今日（3日）在獲確認奧運資格後會見傳媒，他笑言是從新聞得知該消息：「在Facebook看到報道時，看着螢光幕呆了，心跳加速，再問教練到底什麼一回事。」他指現在心情已沉澱，雖然奧運即將在本月23日展開，「會在短時間內把每件事（細節）做好。」

「是第一次，我猜亦是我最後一次的奧運，因為我都30歲了。」語調沒太大感慨，因即使一生僅得一次踏上奧運賽場機會，亦覺感恩。陳仲泓坦言近年因傷患未有對達奧運標抱太大期望，加上疫情不能出國參賽爭取積分排名，今年與教練把目標轉至9月全運會，因而對「外卡」躋身奧運舞台感喜出望外。

30歲的陳仲泓直言這大概會是他的第一次，亦是最後一次的奧運會。（余俊亮攝）

教練：雖是外卡仍有付出

他稱難以形容奧運對其而言的意義，假如說2017年放棄全職工作專心訓練是轉捩點，他指其實是田徑改變了人生：「我細個讀書成績不好，幸好有田徑才有機會讓我繼續進修、裝備自己。」當刻他坦言不知道踏上奧運舞台可會再改變其人生，「未知影響會有多大，但這是總會對我的肯定。」

陳仲泓自2013年跟隨教練陳沛訓練，前者笑言代恩師圓夢，陳沛坦言得知消息時「開心到流眼淚」，「雖然是外卡，但始終都有付出，為他感到很開心。」陳沛指二人在2017年已準備衝擊奧運，在達標困難下盼以排名取得資格，惟在疫情下未能出國，轉而在本地賽爭分爭取外卡。

陳仲泓自2013年跟隨陳沛訓練，並在2018年3度刷新香港紀錄。（余俊亮攝）

縱然準備時間倉促，他相信陳仲泓在比賽氣氛下能發揮水準，「2018亞運是好好的強心針，證明他有亞洲水平。」他指陳仲泓是比賽型選手，「他遇強愈強且不會驚，他很想跟強手跑的。」他相信陳仲泓有力在奧運再打破13.74秒香港紀錄。

陳沛相信陳仲泓能在奧運賽場氣氛下取得突破。（余俊亮攝

東京奧運田徑項目於7月30日展開，陳仲泓將在8月3日出戰110米跨欄初賽，他坦言防疫觀戰安排雖不多不少影響比賽氣氛，「但我都是望住10個欄跑，相信不會影響發揮。」談到首個奧運的目標：「平常心面對，可帶快固然好，會竭盡全力。」

【香港隊已獲得45個東京奧運資格】（按圖放大）