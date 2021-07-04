美斯神級表現領阿根廷入美洲盃4強　巴塞欲留住球王卻陷困境

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-04 14:45

踏入7月，約滿巴塞隆拿的美斯（Lionel Messi）成為全球最矚目的自由身球員，這邊廂傳出巴塞隆拿為留住「球王」，打算變賣大批主力籌錢；另邊廂，卻有一支球會向他開出一份15年合約，卻附帶一項奇怪的條件。 美斯雖無約在身，周日（4日）卻繼續在美洲國家盃展示自己仍是最頂尖球員，他在阿根廷對厄瓜多爾的8強大戰上演個人表演，領國家隊殺入4強。

美洲國家盃剛完成8強階段，繼秘魯、巴西及哥倫比亞分別鎖定4強席位後，壓軸登場的阿根廷迎戰厄瓜多爾，美斯早段已幾乎把握對手自殺式回傳建功，可惜射門省中內柱彈出，「球王」苦笑卻繼續默默撐起大局，40分鐘及84分鐘各一次把握對手犯錯時，冷靜地橫傳予隊友射入空門，補時階段再個人射入一記罰球，完美地以1入球2助攻，領阿根廷3：0獲勝殺入4強。

美斯在美洲盃8強以出色表現領阿根廷殺入4強。（Getty Images）

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作為43年來第一位為阿根廷上陣的自由身球員，美斯的未來仍未明確，西班牙《阿斯報》日前指，球王合約屆滿後，巴黎聖日耳門已立刻向他開出一紙天價合約，但就未有提及美斯的取態。

巴塞極力與美斯續約 卻面對極大難題

巴塞隆拿當然沒放棄過留住美斯，會長拿樸迪也多次表示與球王續約只是「時間問題」、巴塞官方商店也繼續售賣下季的美斯球衣，似乎對於再簽合約頗有信心，但事實上是這支西甲豪門極缺流動現金，早前需向高盛貸款逾5億歐元以支付薪金，若要繼續負擔美斯的薪酬、同時符合財政公平競技條款（FFP），就必須先「瘦身」。

雖然不少球會都因疫情而減少轉會支出，但巴黎聖日耳門是少數仍積極作收購的球會，近日有傳保羅普巴 （圖）是PSG的目標。（Getty Images）

西班牙《世界體育報》指出，巴塞除了希望在7月12日開操前成功清洗烏姆迪迪及比真歷，亦會考慮出售菲臘比古天奴。古天奴的合約將於2023年屆滿，巴塞希望能將他賣到其他球會，換回一筆可觀的轉會費，但其傷病問題成為轉會的最大障礙。

烏姆迪迪的處境則截然不同，多間西班牙媒體都曾報道，這位法國中場並不在主帥朗奴高文的未來計劃之中，儘管他仍有兩年合約、本人亦不想離隊，但《世界體育報》指，朗奴高文或會嘗試以處理蘇亞雷斯、拿傑迪錫等球員的方式，「勸走」烏姆迪迪。至於老將比真歷，則有望轉投祖雲達斯。

比真歷成為巴塞清洗目標之一。（Getty Images）

最差球會開15年合約 條件是歌頌比利

美斯一時間成為自由身球員，亦吸引一些球會借機宣傳，一支被譏為「世上最差球會」、來自巴西低組別聯賽的伊比斯體育會（Ibis Sport Club），就向美斯「開出」一紙15年合約，條件是「美斯必須宣誓，比利是較馬勒當拿更好的球員」，更不可選擇由「名宿」Mauro Shampoo曾擁有的10號球衣；若美斯為伊比斯奪得冠軍，「就會終止合約」。

伊比斯這樣做當然是想收宣傳之效，畢竟他們曾創下一個恥辱的健力士世界紀錄——3年11個月間都未曾贏過波，經過今次「向美斯開合約」，雖然一看便知只是開玩笑，但無疑令他們知名度大增。

伊比斯體育會向美斯「開出」15年合約，旨在博君一笑。（twitter）

【今夏知名自由身球員（按圖放大）】