足球轉會︱辛祖只是開始？曼聯傳與皇馬鐵衛達共識　新兵陸續有來

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-04 17:09

歐洲國家盃（歐國盃）戰況激烈，轉會市場大致上慢下來，上屆英超亞軍曼聯卻是少數例外。落實買入英格蘭國腳查頓辛祖後，紅魔鬼馬不停蹄，繼續為防線增兵奮戰，最新消息指，皇家馬德里中堅華拉尼已跟曼聯達成協議。 曼聯同時看中多個球員，似乎交易陸續有來，鮮有上陣機會的荷蘭星將雲迪碧克，被指獲皇馬看中，或可終結在奧脫福的惡夢。

曼聯今夏已先後跟多個守將扯上關係，領隊蘇斯克查顯然希望提升球隊防守力，尤其是急於為哈利馬古尼尋找長遠拍檔。紅魔盛傳向約滿皇馬後恢復自由身的沙治奧拉莫斯，開出周薪20萬英鎊的一年合約，惟已遭對方拒絕。拉莫斯很大機會加盟巴黎聖日耳門（PSG）。

收購拉莫斯慘食檸檬，曼聯未有放棄，再向皇馬另一中堅華拉尼埋手。這個28歲中堅在銀河艦隊已贏盡錦標，近年屢傳希望到其他聯賽尋求新挑戰。西班牙《阿貝賽報》（ABC Deportes）指出，此子已跟曼聯達成協議，同意簽下一紙總值1030萬英鎊的5年合約。

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華拉尼會否在今夏離開皇馬，轉投曼聯？（Getty Images）

▼ ▼ ▼曼聯今夏收購目標 ▼ ▼ ▼

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曼聯嚴選馬古尼新拍檔

不過即使華拉尼與曼聯已「情投意合」，紅魔目前尚未能跟皇馬傾妥轉會費。曼聯據報願意付出3860萬英鎊，皇馬則表明至少4720萬英鎊才會放人，特別在隊長拉莫斯離隊後，皇馬內部或再將「意向價」提高，希望收回5150萬英鎊。

與此同時，在曼聯鮮有上陣機會的荷蘭中場雲迪碧克，傳獲皇馬睇中，提出以200萬歐元借用。曼聯欲以他作為交易籌碼，得到華拉尼，相信兩會尚有一大段討價還價階段。

如此一來，華拉尼雖好，但有機會買不到。曼聯已預備B計劃，正跟維拉利爾密斟，希望透過球員交易取得中堅柏奧托利斯（Pau Torres）。黃色潛艇不願換人，要求曼聯以現金交易，相比華拉尼，這個正隨西班牙出戰歐國盃的中路守將價錢較相宜，估計為2575萬英鎊。

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蘇斯克查和曼聯上季再次與冠軍擦身而過，今夏積極增兵提升戰鬥力。（Getty Images）

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與豪門爭奪法國天才新星

曼聯亦正努力為右閘雲比沙卡物色替補，期望收購出擊力強的英格蘭國腳捷比亞。馬德里體育會索價3000萬英鎊，對一個已經31歲的守將來說有點貴。

防守球員以外，曼聯近日盛傳看中法國超級新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga）。他跟雷恩的合約只剩下最後一年，今夏料獲放行，問題是這個18歲天才球員，人人欲得，競爭會十分劇烈。韋斯咸中場迪格蘭賴斯一直是曼聯長期目標，此子已兩度拒絕跟球會續約。賴斯跟鎚仔幫尚餘3年合約，轉會費1億英鎊起跳，曼聯如買入辛祖和華拉尼，似乎未必會再動用9位數字買入一個球員。

前鋒方面，哈利卡尼的1.5億英鎊身價或令曼聯卻步，退而求其次，屢次盛傳歸隊的舊將C朗拿度，或許也是個短期選項，祖雲達斯開價2500萬歐元（2146萬英鎊）便願意放人。

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