F1奧地利站｜韋少封王咸美頓失三甲　迪姆華拿放假睇車有新位置

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-05 10:01

紅牛車手韋斯達賓（韋少）延續強勢，在周日的奧地利站繼續由頭帶到尾，以近18秒的優勢連續3站封王，將車手榜的優勢拉開到32分。平治的咸美頓因為機件有小故障，未能打入三甲；麥拿侖的諾里斯跟隨平治的保達斯之後，登上頒獎台。 今站有段場邊花絮，德國前鋒迪姆華拿在歐國盃出局後到訪奧地利觀賽，接受電視台訪問時，主持誤稱他為德國及車路士門將，但華拿好像沒有為意，回應主持的問候「我幾好呀」。

與上一站一樣，韋斯達賓今站繼續「一個人鬥車」，他排頭位起步，全程帶頭，完全不受威脅，曾拉開到超過20秒的距離。雖然他尾段第二次入維修站後，一度令領先優勢縮減至10秒以內，但他的速度明顯比保達斯及諾里斯快，在新胎加持下又愈帶愈快，以1小時23分54.543秒首先衝線，保達斯慢接近18秒完成，麥拿侖的洛里斯就得季軍。

韋斯賓達又以無敵姿態贏分站冠軍。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

韋斯達賓近兩站表現無敵，連續3站封王，紅牛對平治的優勢愈來愈明顯，近5站冠軍都由紅牛車手贏得，當中韋斯達賓贏了4站，佩雷斯則贏1站。韋斯達賓進一度在車手榜拉開差距，現有182分，領先第2位的咸美頓32分。

紅牛車手已經連贏5站冠軍。（F1 Twitter）

韋斯達賓賽後說：「我很享受今站賽事，但我目前專注今季餘下的比賽。賽季漫長，我還有很多分數要取。我們要確保每個周末都要有好表現，用盡戰性的潛能。我們在奧地利的確非常佔優，但我們要確保在銀石站都要有相同發揮。」

奧地利站後車手榜形勢：

【今季F1頭9站冠軍車手】

+ 3 + 3 + 3

咸美頓本應可以至少第2名完成今站，雖然他排第4起步，但之後過了諾里斯，上到第2位。然而，在第29圈開始，他的戰車有點損毀，影響了速度，據報這個問題令他每圈的速度慢了超過0.5秒。最初平治的戰術都是叫保達斯頂住諾里斯，咸美頓就專心追趕韋斯達賓。不過，咸美頓在機件受損下已無能為力，先後被保達斯與諾里斯超前，最後以第4名完成。

諾里斯登上頒獎台，今站獲得季軍。（Getty Images）

咸美頓賽後的感受與上站分別不大，他嘆：「我們可以做的其實不多。」他寄望車隊可以在英國銀石站提升戰車性能，他說：「近兩個星期，我們的表現非常差，這是十分痛苦的比賽，但我們會繼續抬起頭應戰及努力。」

因戰車受損影響，咸美頓今站失去三甲，被保達斯及諾里斯爬頭。（Getty Images）

咸美頓不僅是七屆冠軍，也是F1界的時裝教主，你又喜歡他的風格嗎？（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

另外，車路士前鋒迪姆華拿周日入場觀看F1，並接受《天空體育》電視台的訪問。不過，主持人Natalie Pinkham就擺了個烏龍，她介紹華拿時說：「我們請到迪姆華拿，車路士及德國的門將，很高興與你訪問，最近好嗎？」雖然突然由前鋒變門將，但華拿似乎沒有為意主持人講錯，如常地答道：「我很好呀，謝謝你。」德國在歐國盃16強被英格蘭淘汰，華拿現正放假。

華拿放假去奧地利看F1，接受訪問時被稱為「車路士及德國門將」。（網上片段截圖）

【女主持訪問華拿片段】

Bit of a positional change for Werner next season #F1 pic.twitter.com/NBeTFqdW44 — Ari J (@AriJosefsberg) July 4, 2021

F1裏的歐國盃熱潮（按圖放大）：