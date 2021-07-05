18歲華裔混血少女震撼溫網　考完A LEVEL兩個月連勝3仗入16強

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-05 13:03

18歲的拉度簡奴（Emma Raducanu）是今屆溫網話題新星，這名有華裔血統的英國球手剛剛考完A Level，上月才首次參加WTA巡迴賽，今月以外卡身分首次參與大滿貫，表現令人驚喜，連續擊敗兩名排名前50的球手，成為公開賽年代最年輕打入溫網女單16強的英國球手。

混血少女拉度簡奴有位中國母親

拉度簡奴的父親叫Ian，他來自羅馬尼亞；她的母親叫Renee，來自中國，父母都是從金融行業。拉度簡奴在加拿大的多倫多出世，在她兩歲的時候，舉家移民到英國倫敦。

拉度簡奴說：「在媽媽身上，她總是向我灌輸紀律的重要，還有尊重他人。能夠有這樣的父母，我覺得他們一直推動我前進。他們對我有很高的期望，我一直盡力滿足他們，希望我這個星期的表現令他們自豪。」

拉度簡奴分享自己小時候的照片。（拉度簡奴Instagram）

【拉度簡奴不時在社交網站分享照片】

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視李娜及夏納為偶像

可能與拉度簡奴的父母有關，她在網球場上的偶像分別羅馬尼亞球手夏納，以及中國球手李娜。她在去年講過：「我成為似夏納般的運動員。我覺得自己的基礎幾好，但還有很多要改進的地方。還有李娜，我是的忠實支持者。」

夏納現時世界排名第3，曾經上過首位，贏過溫網及法網；李娜已經退役，最高世界排名第2，贏過澳網及法網。比起球技，拉度簡奴更欣賞兩位前輩的態度，她說：「兩人都幫到我，尤其她們的心理質素，她們都是來自非常勤力的國家。」

【18歲拉度簡奴連日溫網激戰】

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梅利外父教她打波

拉度簡奴在5歲開始學打網球，由在15歲起就跟隨教練Nigel Sears，後者是英國球手梅利的外父。Nigel Sears是著名的女子網球教練，曾經教過伊雲洛域（Ana Ivanovic）、軒杜高娃（Daniela Hantuchova）及干達域（Anett Kontaveit）等頂尖球手。拉度簡奴說：「能夠有一個像他那樣的人站在角落，真的給予我很大的信心，我知道他十分相信我。我很感激得到他的指導。」

拉度簡奴與Nigel Sears合作3年。（Getty Images）

兩個月前才考完A Level

拉度簡奴在兩個月前考完A Level的數學及經濟科。她表示對學業成績的要求很高，她說：「可能我的父母都覺得我瘋了。我不能接受A*以外的成績，我認為這個也是其他人對我的看法。我覺得不能辜負大家的期望，所以我非常努力，希望取得那個成績。我不肯定自己能否考得到，但我做好了自己的本份，我盡力了。」

在溫網第3圈前，有記者問她想考試考到A*還是入16強，她笑言：「我想入溫網第4圈多一點。」她續說：「我對自己的要求很高，這幫到我達到現時在學業及網球的水平。我不會接受低於A*的成績，但我還是更想入16強。」

上個月才首次參加WTA比賽

完成考試後，拉度簡奴6月才首次參加WTA的比賽。她上月以外卡身分參加諾定咸公開賽，但首圈就直落兩盤輸波出局。她今月獲得溫網的外卡，首次參加大滿貫的主賽圈，令人意外地連勝3仗，入到16強。

【拉度簡奴6月參加諾定咸公開賽】

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連挫頭50名球手創紀錄

拉度簡奴世界排名338位，在溫網首圈遇上150位的俄羅斯球手狄雅真高（Vitalia Diatchenko），首盤苦戰險勝7：6，之後再贏多盤6：0，直落兩盤淘汰對手晉級次圈。

她在次圈面對更多的對手，面對22歲的捷克球手禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），後者世界排名第42位，曾經在2019年打入法網決賽。不過，拉度簡奴爆冷，連落兩盤贏6：2及6：4晉級，首次贏到排名前50位的球手，成為自2002年後最年輕打入溫網第3圈的英國女球手。

18 years old.

338th in the world.

Into the fourth round.



A star is born - and her name is @EmmaRaducanu 💫#Wimbledon pic.twitter.com/BMzUWJltmU — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

今日出戰第4圈力爭入8強

拉度簡奴在第3圈又要對前50名的球手，對方是31歲來自羅馬尼亞的施史迪雅（Sorana Cirstea），她再次為球迷製造驚喜，以6：3及7：5擊敗對方，打入溫網第4圈，亦即是16強。她再創紀錄，成為公開賽年代最年輕打入溫網女單16強的英國球手。在16強，她今日會遇上澳洲球手湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）。

【拉度簡奴精彩反手】

Get used to seeing backhands like this when @EmmaRaducanu's in action ☄️#Wimbledon pic.twitter.com/6vAj3vzLCO — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

談到面對每場比賽的態度，拉度簡奴說：「每次打比賽，我都會告訴自己『為何不可』，就像今場，我想想『總有人可以入到第二個星期的比賽，為何不可是我呢』？這就是我的態度，我想盡力留在賽事愈耐愈好。」

【拉度簡奴晉級第4圈的一刻】

The moment @EmmaRaducanu became the youngest British woman to reach the fourth round at #Wimbledon in the Open era 👏 🇬🇧 pic.twitter.com/SUxODx6VIo — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

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