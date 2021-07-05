英超｜阿仙奴前隊長韋拉執教水晶宮　陣容天殘地缺極具挑戰性

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-05 15:26

前阿仙奴隊長韋拉重返英超，接替鶴臣成為水晶宮的領隊，簽約3年。執教水晶宮絕對是燙手山芋，首先有12名上季的一隊球員約滿離隊，當中不少是主力或者重要替補，而且進攻核心韋費特沙夏有離心，另一名主將伊比爾治伊斯則重傷要待季中才能復出。韋拉要處理這個爛攤子，絕對是一大考驗。

水晶宮昨日宣布，與45歲的韋拉簽約3年，接替經驗豐富的鶴臣擔任主帥。韋拉在聲明中說：「我感到非常興奮，可以有機會回到英超。」這名前法國國腳及阿仙奴隊長表示被水晶宮的計劃吸引，認同球會的發展及野心，他續說：「球會在英超有多年的優秀基礎，希望我們可以更進一步加強，推動球會前進。」

水晶宮聘請韋拉為帥。（水晶宮Twitter）

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水晶宮上季在鶴臣帶領下護級成功，38戰得44分，排第14位。水晶宮今季人腳會有劇變，因為有12名一隊成員約滿離隊，有的是冗員，亦有部分是上季主將及重要後備，包括前鋒域咸、中場安祖斯唐辛、占士麥卡菲、後衛雲安荷特、史葛丹恩、馬馬度沙高、尼達利基尼、加利卡希爾、門將軒尼斯、史提芬軒達臣。

荷蘭左閘雲安荷特今夏約滿水晶宮。（Getty Images）

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水晶宮上季進攻依靠韋費特沙夏，後者攻入11個聯賽入球，是球隊的首席射手。不過，沙夏的合約只餘兩年，已有離心，要求轉會，球會高層都明言，只要報價合適，不會阻止他離開。另一名進攻主力伊比爾治伊斯上季尾跟腱受傷，要休養6至8個月，分分鐘要到明年初才能復出。韋拉上任後要處理這套面目全非的陣容，如果球會不肯「開水喉」，他或者要從青年軍中提拔大量球員。

韋拉去年底被尼斯炒魷。（Getty Images）

韋拉的上任不禁令人想起法蘭迪保亞，在2017年，水晶宮委任迪保亞接替經驗豐富的艾拿戴斯，結果領軍5場輸了4場，結果被炒魷。今次韋拉接替的鶴臣，也是由一名經驗較淺的少帥，頂替「英超老油條」級別的領隊。韋拉較迪保亞優勝的是，他球員時代在英超打滾多年，很熟悉這個聯賽。韋拉在1996至2005年間效力阿仙奴，曾擔任兵工廠隊長，贏過7項重要錦標。韋拉掛靴後亦在曼城青年軍開展執教生涯，之後教過紐約城及尼斯。去年底，韋拉在尼斯5連敗後被炒。

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