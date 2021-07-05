MLB｜大谷翔平與童年偶像看齊　明星賽投打皆入選創歷史

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-05 16:39

日本投打「二刀流」棒球手大谷翔平，近來令對手聞風喪膽，打擊表現勇不可當。今晨打出本季第31支全壘打，慶祝27歲生日。 「看過他的MVP表現，以他為目標去努力」，大谷這一棒追平這位大先輩兼偶像的紀錄。開刀治傷後復元，當年的野球少年，達到目標。

大谷翔平接受「Tommy John」手術後，今季回復投、打兼任的「二刀流」生涯。他今晨為洛杉磯天使上陣，對巴爾的摩金鶯在3局下1死無人上壘，2好2壞之際面對投手艾素文（Thomas Eshelman）的滑球，打出「特大」全壘打。擊球後直飛中路，遠遠落在圍牆以外的空地，全場歡呼，場內預計此球飛行距離逾139米（459呎）。大谷打出本季第31支全壘打，為球隊領先4:0，雖然一度被追平，但天使最終險勝6:5。

【MLB】大谷翔平投球打擊大爆發 自己失分自己追3年來首奪勝投

Sho-time！直飛場外！（路透社）

近3仗對金鶯，大谷打得火熱。前天第1仗表現技驚四座，不僅打出兩支全壘打，最後關頭更發揮速度，從二壘盜壘，僅僅快捕手一步，滑回本壘，取得致勝一分。昨天第2仗5個打席無安打，卻有3次保送，其中兩次為「敬遠」，即對手表示不投球，讓擊球手上壘。連同6月打出13支全壘打，大谷已經累積31支全壘打，領先全壘打榜，今仗更追平日本球手MLB全壘打紀錄。

大谷翔平成為MLB此刻炙手可熱的球星。（美聯社）

2004年，日本棒球史上最成功球員之一，松井秀喜效力紐約洋基時，一季擊出31支全壘打，成為日本人紀錄。球季才過一半，大谷已追平紀錄，破紀錄只是時間問題。「大先輩」松井亦是大谷的目標，「跟自小崇拜的球員看齊，感到非常欣慰。仍是上半季，要爭取全壘打王，至少要累積四、五十支」。

大谷還在求學時期，在2009年看見松井在MLB世界大賽獲選MVP，深受影響，學習他的打擊動作，「希望成為像松井的球員」。今季完全康復，大谷完全爆發，即將舉行的明星賽，先獲球迷投票選為「指定打擊」球員，隨後在球員及教練投票中又獲選入美國聯盟的投手名單之中。明星賽從未有球員，在投手及打擊的名單均榜上有名。

松井秀喜在2009年協助洋基擊敗費城人，獲選為世界大賽最有價值球員。（Getty Images）

天使總教練祖麥頓（Joe Maddon）認為麾下成就有目共睹，具備非凡魅力，「他先在全壘打賽上陣，然後在明星賽投球、擊球。從未發生這回事。這一次，就算不是棒球迷，都會留意，然後產生興趣」。

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