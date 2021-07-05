金球獎形勢大變　哈利卡尼淘汰賽入球大爆發　黑馬變熱門追貼美斯

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-05 16:23

歐國盃8強後，金球獎形勢又有變化，英格蘭隊長哈利卡尼賠率急轉熱，成為美斯之後的次熱門，壓過之前領先的尼高路簡迪及羅拔利雲度夫斯基等人。卡尼在歐國盃16強對德國才開齋，到8強對烏克蘭梅開二度，當選最佳球員，表現愈踢愈好，若果卡尼能夠率英格蘭首奪歐國盃，他分分鐘能夠染指今年度的金球獎。

在歐國盃前，今年金球獎的熱門是法國防中尼高路簡迪、前鋒基利安麥巴比及波蘭前鋒羅拔利雲杜夫斯基，但自從法國在16強爆冷出局後，爭奪金球獎的形勢迅即大變，美斯從第四熱門一下子升溫至頂頭大熱。簡迪、麥巴比及利雲杜夫斯基即轉冷，至於卡尼當時的賠率還是頭五熱門以外，屬於黑馬。

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+ 4 + 4 + 4

過了幾日，歐國盃8強後，卡尼奪金球獎的賠率急劇升溫，超越簡迪、麥巴比、利雲度夫斯基、C朗及奇雲迪布尼等，一躍成為僅次美斯的次熱門。卡尼之所以獲看好，因為他在歐國盃淘汰賽終於重拾狀態。他在分組賽沒有入球，表現較失色，但入到16強即開齋，幫英格蘭淘汰德國；在8強，卡尼更加梅開二度，幫英格蘭以4：0大勝烏克蘭入4強。

8強對烏克蘭，哈利卡尼先開記錄。（Getty Images）

卡尼在歐國盃兩場淘汰賽表現優異：

英格蘭4：０烏克蘭 哈利卡尼梅開二度 與丹麥爭入決賽

英格蘭淘汰德國晉級8強 史達寧開紀錄 哈利卡尼開齋

雖然卡尼沒有球會榮譽，但他是應屆英超神射手兼助攻王，數據絕對亮眼，若果他能帶領英格蘭歷史性在歐國盃封王，相信他有可能壓過美斯，贏得今年度的金球獎。現時歐國盃射手榜首是5球的C朗拿度及柏德列舒希克，如果卡尼能夠在4強甚至決賽，攻入2球、甚至3球，奪得歐國盃金靴，就更有爭逐金球獎的氣勢。

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至於美斯亦帶領阿根廷在美洲國家盃以3：0大勝厄瓜多爾晉級4強，下場會對哥倫比亞，若果美斯能夠首次贏得大賽冠軍，他贏金球獎的呼聲亦會很高。