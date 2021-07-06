溫網18歲少女拉度簡奴以遺憾結束神奇之旅　祖高域費達拿齊過關

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-06 09:07

18歲英國華裔混血少女拉度簡奴（Emma Raducanu）在溫網女單連過3關，成為今屆最大驚喜，但在昨日對湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）的16強中，她打到第2盤身體不適，不時掩住胃部，呼吸困難，現場經醫護人員檢查後宣布退賽，以最遺憾的方式結束今屆的神奇旅程。 至於男單方面，頭號種子祖高域及費達拿兩大熱門都順利在16強晉級，兩人同樣以直落3盤淘汰對手。

拉度簡奴首次參加大滿貫正賽，連贏3場入到16強。（Getty Images）

父母分別來自羅馬尼亞及中國的英國球手拉度簡奴，今屆持外卡首次參加溫網女單主賽圈。她在上月才第一次參與WTA巡迴賽，雖然大賽經驗尚淺，但在溫網一鳴驚人，連勝3場入16強，包括擊敗禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）及施史迪雅（Sorana Cirstea）兩名世界排名前50位的球手。拉度簡奴賽前世界排名338位。

一起了解「神奇少女」拉度簡奴：18歲華裔混血少女震撼溫網 考完A LEVEL兩個月連勝3仗入16強

拉度簡奴的華裔母親Renee（右）到場支持愛女。（路透社）

在英國時間昨日（5日）的溫網16強，拉度簡奴繼續神奇之旅，出戰16強對澳洲球手湯珍奴域。雙方在首盤打得緊湊，湯珍奴域先勝一盤6：4。這是拉度簡奴今屆所失的第一盤。

【拉度簡奴入場時受到全場球迷的熱烈歡迎】

拉度簡奴在第二盤開始出現身體不適的徵狀，不時掩住胃部，有時喘氣及呼吸困難。落後到局數0：3後，她先後要求治療師及醫生入場。經檢查後，拉度簡奴離開球場，宣布退賽。

【拉度簡奴在第二盤身體不適】

+ 2 + 2 + 2

【拉度簡奴在醫護人員陪同下離開球場】

Due to medical reasons, Emma Raducanu has retired from this match - but what an incredible run to the fourth round it was 💚 💜#Wimbledon pic.twitter.com/fmp6M0twDw — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

28歲的湯珍奴域賽後說：「我真的為她感到遺憾，我渴望我們可以完成這場比賽，希望她沒有大礙。」湯珍奴域的8強對手是頭號種子的芭迪（Ashleigh Barty）。

【拉度簡奴不時在社交網站分享照片】

+ 6 + 6 + 6

下月就年滿40歲的費達拿，再次打入溫網8強。（Getty Images）

男單方面，39歲的費達拿在16強未遇到太大考驗，以7：5、6：4及6：2淘汰23號種子意大利球手桑尼高（Lorenzo Sonego），取得在溫網的第105場勝利。這名「瑞士天王」賽後坦言：「過了首盤之後，我覺得自己已經控制大局。」

費達拿第58次打入大滿貫8強。（美網Twitter）

費達拿延續紀錄，第18次打入溫網8強。在2001年，當時19歲的費達拿首入溫網8強，當時誰會想到他在20年後仍然做到！他成為公開賽年代後，打入溫網8強的最年長男單球手。