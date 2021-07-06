美洲國家盃｜尼馬以一敵三精彩過人送助攻　巴西挫秘魯先入決賽

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-06 10:32

尼馬帶領巴西打入美洲國家盃決賽！他在上半場盤扭過人後傳中，助攻盧卡斯柏基達射入，領巴西在4強以1：0小勝秘魯，率先晉身決賽。尼馬表現搶鏡，今屆第3次贏得最佳球員。

全場唯一的入球在35分鐘出現，李察利臣在中圈送上直線，尼馬在左路有空位，接應後向前推進，入到禁區。秘魯防線大為緊張，兩位中堅阿歷山大哥倫斯及基斯甸拉莫斯連忙趕去阻截尼馬，防中約斯馬約頓隨後趕到，準備加入戰團。尼馬無懼3人包抄，以純熟的腳法過人，之後傳中。

【尼馬精彩助攻盧卡斯柏基達射入（按圖放大）】

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尼馬扭過秘魯守將阿歷山大哥倫斯後傳中，助攻盧卡斯柏基達。（路透社）

尼馬以一人之力牽制了3名秘魯守將，令到秘魯中路防守空虛。盧卡斯柏基達在12碼點附近接應，第一時間射入，為巴西開紀錄。之後兩隊再無入球，巴西就靠尼馬的精彩助攻，奠定勝局。

【尼馬助攻盧卡斯柏基達射入片段】

Paqueta scores to put Brazil ahead... Neymar with the assist. pic.twitter.com/KdMSZAXBir



Neymar no be person mate abeg — Prophet Chijioke. (@ProphetChijioke) July 5, 2021

【慢鏡看尼馬盤扭過人的精彩時刻】

巴西在上屆2019年美洲盃贏得冠軍，但當時尼馬因為足踝受傷避戰。在今屆賽事，尼馬並無傷病，帶領巴西主場出戰，他已經攻入2球，並交出3次助攻。尼馬今屆賽事合共18次威脅傳球，當中創造了9次絕佳入球機會，還有26次盤扭過人，3項數據都是今屆最多的球員。

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