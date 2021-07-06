東京奧運｜中國女排公布大軍名單　八名現役奧運功臣有一人落選

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-06 13:16

中國女排昨日公布出戰東京奧運的大軍名單，7名上屆里約奧運的冠軍功臣入選，包括隊長朱婷。不過，上屆奧運的自由人林莉就落選，其位置被王夢潔取代。

【中國女排12人奧運名單（按圖放大）】

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在惠若琪、徐雲麗、魏秋月及楊方旭退役後，中國女排的現役奧運金牌得主餘下8人，當中7人入選今屆東京奧運大軍，包括朱婷、袁心玥、龔翔宇、顏妮、丁霞、張常寧及劉曉彤，只有自由人林莉落選。

中國女排是上屆里約奧運的金牌得主。（Getty Images）

上屆功臣之中，朱婷、袁心玥、龔翔宇、顏妮、丁霞及張常寧仍是隊中的主力，理所當然入選。經驗豐富的劉曉彤就跟劉晏含力壓新人栗垚入圍，擔任主攻的替補，而劉晏含還可以擔任接應，戰術適應性較高。栗垚近期表現絕不失禮，但她今年才入國家隊，欠缺國際大賽經驗。

在首戰奧運的球員方面，李盈瑩已是主力，王夢潔會是頂替林莉的自由人；副攻王媛媛壓過楊涵玉入選，她跟劉晏含及姚迪的定位會是替補。

東京奧運女排分組形勢：

A組：日本、塞爾維亞、巴西、韓國、多明尼加、肯亞 B組：中國、美國、俄羅斯、意大利、阿根廷、土耳其

上屆奧運封后後，中國女排在2018年贏得世錦賽銅牌，同年還獲得亞運冠軍，之後在2019年的世界盃摘金。今屆奧運的12人全部都參加過兩年前的世界盃，所以有內地傳媒認為今次郎平的選人以穩為主。

中國女排在東京奧運被編入B組，同組有美國、俄羅斯、意大利、阿根廷及土耳其，小組頭4名可以晉身8強。

中國女排成員：