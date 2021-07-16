東京奧運︱池江璃花子堅毅扭轉厄運　戰勝死神火鳳凰重生感動世人

每個出戰奧運的運動員，背後都是個關於堅持的故事。台上一分鐘，台下十年功，同一套動作，每一個細節，全部經由無數汗水與淚水交織而成，不能逃跑，也沒有捷徑。《01體育》一連七天，每天為大家書寫一個有故事的人，迎接東京奧運開幕。

提起堅持，腦海中立即呈現她的名字——2018年雅加達亞運一口氣贏得六面金牌，日本泳手池江璃花子自此成為家傳戶曉名字。正當世人期待她在東京奧運發光發亮，卻不幸患上血癌。

她一天也沒有浪費，努力接受治療，在病房仍堅持做得到的鍛煉，奧運會因疫情延期一年，已來回地獄又折返人間一趟的池江上演一齣「淚之復活劇」，趕及出戰東京奧運看似是奇蹟，實際上全賴她至死不渝的堅毅精神捱出來。

（東京奧運．有故事的人系列之一）



從出生那刻開始，她彷彿已注定與水結下不解之緣。2000年池江家迎來第三個孩子，7年前長女、3年前次男均在婦產科醫院分娩，到第三胎池江太太已是中年婦人，為減輕母女承受的壓力，她在家中放滿水的浴缸誕下幼女。

池江璃花子3歲開始習泳。（Youtube：東京海上日動公式チャンネル）

水中出生 池中成長

在水中出生的璃花子，3歲開始游泳，5歲已通曉四種泳式和翻滾轉池，陸續橫掃少年賽獎牌。

15歲那年接連打破100米蝶泳、50和100米自由泳三項日本紀錄，16歲獲得2016里約奧運7項參賽資格，創下日本泳手新紀錄，18歲成為亞運會史上首位單屆6金得主，多項亞洲游泳紀錄保持者。她一直是大家心目中的「天才女泳手」，日本「東京2020計劃」眾望所歸的核心人物。

2018年亞運會，池江漓花子連奪6面金牌，成為亞運MVP，當時的她尚未患癌，臉容飽滿。（Getty Images）

池江璃花子登上世界级「女水神」之路，一切準備就緒，無奈計劃趕不上變化。2019年2月21日，距離東京奧運原開幕日不足一年半，她宣布自己患上白血病。由此起的783天，她經歷一趟你、我甚至她本人都無法想像的艱辛旅程。

最初的248天：臥床與治療副作用 吃不下也要將營養刺進身體

化療為池江帶來脫髮、肚瀉、失去食慾等副作用，加上接受幹細胞移植，移植的細胞會攻擊宿主身體，令她失去食慾、肌肉也會消減，體重大跌。對需要全身大量肌肉的游泳運動員來說，無疑是對生涯的致命打擊。食不下嚥之時，池江堅持透過靜脈注射盡量攝取營養。

池江就是在面對死亡之時，也想着游泳，副作用來襲之際，仍以運動員的方式思考——因為這是她從3歲開始游泳時一直在做的事，年紀小小已要求在家中房間安裝一支橫杆，讓她隨時做引體上升，進而再設置爬架，好作進一步訓練。

即使池江用盡全力希望保護鍛煉多年的體格，本來1.7米高、57公斤重的她，還是失去超過1/4體重的15公斤，「我有很多東西不能吃，也失去肌肉力量。」體重減輕許多，幼細的手臂毫無力量，她年幼時已熟練的引體上升連一下也做不到。然而她在近乎絕望之際，從未放棄。

2019年10月17日，池江宣布出院，並以參加2024巴黎奧運為目標。捱過治療後，10個月的復健工作才最艱辛，每天除了物理治療、體能訓練、健身、到後期的游泳訓練，還有「飲食訓練」——三餐之外亦要額外進餐，晚飯後還要再吃拉麵。吃到想吐也要吃，畢竟若無法增回體重，入池時就無法好好加速。

微電影《中間泳道》收錄池江臥病在床及出院後復健片段：

+ 1

池江璃花子一度相當瘦弱，幼細的手臂，無法好好地做引體上升。（Youtube截圖）

第406天：重新入水 重新起步

2020年3月17日，池江宣布患癌後第406天，她透過instagram興奮地說，終於獲准入水了！「一開始，我被禁止水中練習，但我慢慢增加陸上訓練量，最後終可重返泳池。」對池江來說，一切都像重新起步，從她為護膚品牌拍攝的微電影《中間泳道》一個片段可見，瘦骨嶙峋的池江，連從跳台躍進水中這個她20年來重覆多達萬遍的動作，也不敢妄行。

她無法跟上隊友的練習進度，重看自己患病前的片段，她如一個旁觀者般，驚覺從前的自己原來「很出色」。她自言，以往在游泳場所向披靡，一切變得理所當然。無論是象徵最快時間的第四線「中間泳道」，或是冠軍和紀錄，全部手到拿來。一場重病，改變一切。

池江璃花子曾是游泳界最觸目的明星之一，重病後她感言，「浸淫在過去不會改變任何事情」，她要在未來創造一個新的自己。（Getty Images）

池江璃花子康復之路：（按圖進入）

+ 4

連呼吸都要慶賀

池江重新思考自己的人生，戰勝血癌後，為她帶來泳手以外的另一重身份——癌症康復者。過去她的目標只有冠軍和紀錄，如今她希望做得更多，「思考如何過好當下，以及你如何讓那一個當下變得更有意義。」

重投訓練後，她像是要追逐昔日那個戰績輝煌的自己，實際上，她想在未來創造一個新的自己：「浸淫在過去不會改變任何事情，所以你開始思考，你可以怎麼改變未來，根本沒必要回頭看。」她真切地活好了每一個當下，每一寸由引體上升牽動的肌肉、每一口撐着肚子吃的拉麵，都有其意義。

池江璃花子剛出院時，身軀相當瘦削。（instagram）

594天後：重返賽場 追逐從前與創造未來

2020年3月，新冠肺炎席捲全球，東京奧運宣布延期一年。聽來也許諷刺，上天好像一度向池江關上大門、讓她活在噩夢中。之後她在噩夢中重生，輪到全世界陷入噩夢，反而為她重新打開一扇窗。又或許，她是憑自己的力量，在噩夢中強行打開返回現實的門。

2020年8月，延期後的東京奧運展開前不足一年，她重返比賽。50米自由泳游出26.32秒，距離她保持的日本紀錄24.21秒有兩秒多差距，卻超出為自己定下的26.86秒目標；兩個月後的全日本大學生錦標賽，她刷新大學生紀錄，在50米自由泳獲得第4名；2021年2月，全日本公開賽50米自由泳得第2名、東京公開賽50米蝶泳冠軍……一步一步，池江咬緊牙關游得更快。

東京奧運｜池江璃花子「淚之復活劇」 日本奧組委支持戰東奧造勢

日本最美抗癌泳手的逆襲 復出半年即破紀錄 向重傷對手「報恩」

2020年10月，池江仍然瘦削，但已大有改善。（Getty Images）

第783天：日本奧運代表資格

2021年4月，全日本游泳錦標賽暨奧運選拔賽，她在50米蝶泳、100米蝶泳、50米自由泳、100米自由泳4項全部奪冠，喜出望外的佳績，全球譁然。

當中她在50自游出24.84秒，意味她在復出參賽的短短9個月內，將時間推前1.5秒之多。儘管成績仍不足以為日本出戰奧運單項比賽，卻達到接力標準，獲得代表日本出戰東京奧運接力賽的資格。

漸漸回復圓潤的臉龐、日本奧運選拔賽4面金牌，背後是每一刻努力的累積。（instagram）

日本、台灣和香港媒體鋪天蓋地以「奇蹟」形容池江重返東京奧運大軍的壯舉，但這真的是奇蹟嗎？前日本代表中西悠子看過池江比賽片段後說：「在蝶泳，強健的體格十分重要，儘管她的身體還未很強壯，前進時卻充滿力量，每划一下水就能前進很多。通常在重病過後，肩膊轉動的幅度會減低，但池江沒有這情況，這解釋到她為何仍游得這麼快。」

這不是奇蹟，只是再次印證池江璃花子由童年決心為游泳而努力開始，走到今天一直付出的努力沒有白費。獲得奧運資格後，增磅9公斤的她，回復圓潤的臉龐上泛起微笑：「努力吧，總有回報的。」

池江不能如原定「劇本」那樣，在東京奧運為日本穿金戴銀，登基成為「女水神」。就算由主角變身綠葉，僅出戰接力賽事，她能夠戰勝死神，突破重重難關，亮相東京奧運本身，足以感動世人。年僅20歲的她，用自己的生命演活奧運精神，她的勇氣、毅力和堅持，無疑是紛擾庸俗世界中一道清泉。

（東京奧運．有故事的人系列之一）

東京奧運．人物｜當吃拉麵也是地獄訓練 池江璃花子復出絕無奇蹟

【游泳】池江璃花子100米自由泳再奪冠 得知成績反應可愛爆燈

游泳｜池江璃花子奇蹟復出東京奧運 重返她專屬的「中間泳道」

池江璃花子來回地獄又折返人間一遍，趕及出戰東京奧運，絕對是演活奧運精神的象徵人物。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇