美洲國家盃｜開電視周六日朝免費直播　齊睇決賽巴西對阿根廷爭冠

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-08 12:46

巴西對阿根廷的美洲盃決賽將於香港時間下周日（11日）早上8時舉行，香港開電視將會免費直播這場有美斯及尼馬兩大南美球星對碰的精彩比賽！除了決賽外，香港開電視還會在周六（10日）早上8時免費直播秘魯對哥倫比亞的季軍戰。

這是美斯第5次帶領阿根廷大國腳參與大賽決賽，之前4次皆飲恨得亞軍。

2007年，美斯跟隨列基美、辛尼迪、艾耶拉、華朗等老大哥出戰美洲盃，打入決賽，但被巴西大炒3：0。

2014年，美斯與阿根廷入到世界盃決賽，90分鐘後0：0，馬里奧葛斯在加時的113分鐘射入，幫德國以1：0擊敗阿根廷捧盃。

美斯在2014年世界盃決賽落敗得亞軍。（Getty Images）

2015年的美洲盃，美斯帶領阿根廷入到決賽鬥智利，兩隊互交白卷，要以互射12碼分勝負，雖然美斯射入，但隊友希古恩及班尼加射失，最終以1：4落敗。

2016年的百年美洲盃，阿根廷再次與智利會師決賽，兩隊又一次踢成0：0，在互射12碼，美斯「宴客」，最終輸2：4。

在今屆美洲盃，美斯帶領阿根廷小組首名晉級，8強以3：0大勝厄瓜多爾，到4強與哥倫比亞踢成1：1，互射12碼贏3：2晉身決賽。阿根廷在淘汰賽的4個入球，全部來自美斯的入球或助攻。美斯今屆賽事暫時攻入4球，排射手榜首，還有5次助攻。

【美斯在4強屢被侵犯，下半場大部分時間的足踝都有血跡】

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至於阿根廷的決賽對手巴西就由尼馬領軍，他們同樣以小組首名晉級。在16強，巴西以1：0小勝智利，到8強巴西仍然是「僅僅熟」的風格，再以1：0淘汰秘魯入決賽。巴西前鋒加比爾捷西斯在8強粗野地起飛腳踢人，被罰紅牌，停賽兩場，無緣決賽。

在4強，尼馬扭過秘魯守將阿歷山大哥倫斯後傳中，助攻盧卡斯柏基達攻入全場唯一的入球。（路透社）

美洲國家盃餘下賽程：

✨10/07（星期六）

⚽早上8時 秘魯 VS 哥倫比亞 香港開電視77台、有線601、661台直播

✨11/07（星期日）

⚽早上8時 巴西 VS 阿根廷 香港開電視77台、有線601、661台直播

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