東京奧運．乒乓｜黃鎮廷杜凱琹混雙力爭獎牌　隨中國隊集訓獲啟發

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-07 15:23

東京奧運尚餘兩星期便開幕，取得「滿額」資格的香港乒乓球代表隊周三（7日）會見傳媒，談及早前北上8個月隨中國國家隊訓練，矢志衝擊獎牌。

香港乒乓隊一共獲得7個奧運資格，包括混合雙打、兩名男子單打、兩名女子單打、男子團體及女子團體。當中獲寄予厚望的，是今屆奧運會增設的混合雙打，由黃鎮廷及杜凱琹組成的混雙組合近年屢在世界巡迴賽、亞洲錦標賽等屢奪獎牌，被視為香港在東京奧運的獎牌希望之一。

香港乒乓球隊奧運參賽名單（按圖放大）：

睹中國隊夜練後加操 杜凱琹：啟發到我

杜凱琹去年11月在中國鄭州戰畢世界盃後，就留在內地集訓8個月，其他港隊球員亦有北上集訓，「之後中國乒協給我們機會，與國家隊組成國家聯隊出戰中國乒乓超聯，他們水平好高，常跟他們練習自己的能力也會提升，看到他們練到晚上9點、10點也會再加練體能，這啟發到我。」她坦言會將自己的位置放低，並在混雙「為黃鎮廷創造更多機會」。

黃鎮廷指，杜凱琹此前雖較少時間留在香港，「但我們球風接近，一星期會一起練習4、5次，配合上也沒什麼阻滯。」杜笑指兩人的溝通是「無聲勝有聲」，但亦能互相給予對方安全感。兩人均表示在混雙的目標是贏得獎牌，主要對手為傳統乒乓勁旅中國、日本、韓國和台灣。

黃鎮廷（左）及杜凱琹（右）出戰東京奧運的乒乓混合雙打，並各自參加男子及女子單打和團體賽。（余俊亮攝）

2004年雅典亞運乒乓男雙銀牌得主、人稱「乒乓孖寶」的李靜（右）和高禮澤（左）現在均為港隊教練，兩人即席與黃鎮廷及杜凱琹切磋。（余俊亮攝）

里約奧運被反勝後獲教訓 黃鎮廷擔起領袖角色

黃、杜二人雖將重心放在混雙，但亦要分別參加單打及團體賽事，奧運時有機會一日三賽，但兩人稱已特別加長訓練時間去準備。黃鎮廷坦言自己目前單打排名不高（2021年7月為第19位），無疑會影響男單的抽籤結果，所以對於單打也是「一步一步來」。

2016年里約熱內盧奧運，當年24歲的「香港一哥」在男子團體輸掉關鍵的兩分，最終港隊3：5被日本反勝。回望過去，已29歲的他自覺當時心態和經驗俱缺，現時再沒「大哥」唐鵬可依靠，更要擔起隊中領袖角色，帶領24歲的何鈞傑及首戰奧運的林兆恒出賽，他認為自己「受過教訓」後，心態大有改善：「上屆有唐鵬，自己稍為安心，今屆換上年紀小很多的隊友，帶動他們在場上拼搏。」

香港乒乓球奧運代表隊男子成員，左起：吳柏男（後備）、何鈞傑、林兆恒、黃鎮廷、教練劉國棟。（余俊亮攝）

乒乓港隊小檔案（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

女子單打方面，除杜凱琹，港隊尚有首戰奧運的23歲球手蘇慧音，雖然她是團隊中最年輕的一個，但她強調：「不會給自己借口，說自己年輕、或是第一次打奧運就可以表現不好，杜凱琹和李皓晴都有奧運經驗，她們會向我分享，我也盡力為團隊付出去贏。」

至於已是第3次代表香港參加奧運的李皓晴，今屆將出戰女子團體賽，28歲的她認為現今的自己「比之前兩次（奧運）成熟很多」：「我在心態和技術方面都大有進步，會首先做好自己應該做的事，也會將團體賽的經驗跟隊友分享。」

李皓晴（左）即將第三次出戰奧運，「初哥」蘇慧音（右）稱對方會與她分享經驗。（余俊亮攝）

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+ 77 + 77 + 77

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）