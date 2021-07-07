東京奧運．羽毛球︱男雙銅牌組合離奇落選　怒轟英羽總黑箱作業

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-07 21:31

東京奧運開幕在即，各國陸續公布代表團名單，英國羽毛球總會公布的男雙組合，卻引發爭議。 2016奧運銅牌得主蘭格治（Chris Langridge）和艾利斯（Marcus Ellis），無論排名和往績均是全國最優秀，卻離奇落選。蘭格治受訪時怒轟英國羽總，形容他們：「猶如被人在背後插上一刀。」

英國羽總選擇由雲迪（Sean Vendy ）和連恩（Ben Lane），參加今屆奧運羽毛球男雙項目。根據國際羽聯（BWF）最新世界排名，這對組合位列第18，較排第12位的蘭格治和艾利斯低6位。

「我和艾利斯的待遇猶如地底泥」，蘭格治接受英國廣播公司（BBC）訪問時大表不滿，「我們是奧運獎牌得主，應屆歐洲和英聯邦冠軍，排名亦較高。就今次的選擇，至今我們仍未收到（英國羽總）任何口頭上的溝通。」

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2016奧運銅牌得主蘭格治（Chris Langridge）和艾利斯（Marcus Ellis）意外落選奧運男雙資格，在英國引發爭議。（Getty Images）

獨立調查委員會推翻上訴結果

艾利斯縱然失落男雙資格，卻會與羅倫史密夫（Lauren Smith）出戰混雙賽事。奧運如箭在弦，他感到備戰工作如同「垃圾」，「所有備戰奧運的球手如今全部水深火熱，大家陷入泥沼之中，缺乏熱情，彼此之間半數人沒有任何溝通。」

BBC報道，蘭格治和艾利斯曾就落選一事上訴，二人原先勝訴，但上月底經一個獨立調查委員會審理，認為英國羽總已跟足他們制定的奧運遴選程序，人選亦獲得英國奧委會承認，因此裁定英國羽總可維持他們的選擇。

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為何排名和成就較低反而入選？

蘭格治和艾利斯落選一事相當離奇，根據BBC了解，遴選委員會認為23歲的雲迪（Sean Vendy）和25歲的連恩過去兩年表現較為穩定，而且由於年紀較輕，長遠而言潛力較大，因此在排名較低的情況下仍獲派參加今屆奧運。蘭格治今年36歲，艾利斯亦已31歲。

三度獲得英聯邦運動會獎牌的艾利斯直言，「我為蘭格治的遭遇感到憤怒，他多年來為羽毛球所奉獻一切之後，怎可能連一句：『你目前情況如何，我們如何可以幫到你』這樣的簡單問候也沒有？」他聲稱，長年以來親自見證同類事件一次又一次發生，「那麼多球員帶着苦澀離開，卻沒有一個支援系統，對球員心理健康有嚴重影響。」

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英國羽總選擇由雲迪（Sean Vendy，圖右）和連恩（Ben Lane）參加今屆奧運羽毛球男雙項目。（Getty Images）

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艾利斯的混雙拍檔羅倫史密夫早前亦在網上發表長文，認為男雙組合選人爭議令奧運備戰有負面效果，「球手在一個由教練為中心的系統下失去他們的聲音，過去數星期我帶着恐懼的心情跟部分教練練習，無法再相信他們以我最大利益出發，因為我知道他們一定會有偏見。」

英國羽總就事件發表聲明，強調遴選建基於一個強而有力的程序，聲言「我們的組織以運動員的福祉和今屆賽事的成功為先」，並指出，「目前的情況令人非常失望，並且導致英國羽毛球代表隊內每個成員嚴重分心」，認為球員、教練、支援隊伍在內所有持份者必須專注備戰奧運工作，以最佳體能和心理狀態令英國自豪。

英國並非羽毛球強國，歷來只有兩次能夠得到奧運獎牌，第一次是2000悉尼奧運，混雙組合Simon Archer和Joanne Goode得到銅牌，第二次便是上屆里約熱內盧奧運由蘭格治和艾利斯這對男雙組合奪銅。蘭格治和艾利斯無論世界排名和大賽成績均佔優，英國羽總提出由另一對組合出戰的理由亦相當牽強，甚至在二人成功上訴後，再以一個宣稱為「獨立調查委員會」推翻上訴結果，令二人未能再次參加奧運，激發民間重大爭議。鬧出重大風波後，嚴重影響團隊備戰工作，英國羽總的連串做法，實在匪夷所思。

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艾利斯的混雙拍檔羅倫史密夫早前亦在網上發表長文，認為男雙組合選人爭議令奧運備戰有負面效果。（Instagram）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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