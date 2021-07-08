【溫網】費達拿直落三盤告負無緣4強　溫布頓單盤首度吞蛋

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-08 06:07

39歲的費達拿第18次打入溫布頓網球賽最後8強，與波蘭球手荷格治爭奪4強席位，這名24歲的波蘭球手打法沉穩，加上費達拿今仗多達31次非受壓失誤，最終以3：6﹑6：7及0：6直落三盤不敵對手，8強止步。

費達拿（Roger Federer）上圈面對發球威力強大的桑尼高（Lorenzo Sonego），未遇太大考驗晉級，生涯第18次打入溫網8強，今仗與波蘭球手荷格治（Hubert Hurkacz）爭奪4強席位。

「費天王」面對比自己年輕15年的對手，今仗打得絕不輕鬆，荷格治在首盤以6：3先下一城。費達拿在次盤開段即還以顏色，破發後再力保發球局，順利鞏固領先優勢，荷格治及後把握機會扳回一城，二人需要戰至「Tie Break」分勝負，費天王一次網前截擊時跣腳，錯過得分機會，荷格治以細分7：4再下一城，盤數領先至2：0。

費達拿今仗打得並不輕鬆，首盤已被對手破發後落後。（路透社）

荷格治今仗發揮穩定，加上防守十分到家，使費達拿打法要更加進取，同時使他出現不少失誤，首兩盤合共24次非受壓失誤。

費達拿在關鍵第三盤被一盤冷水照頭淋，費天王更在最後一盤發球局悉數被破，慘吞0：6，亦是在溫布頓「吞蛋」，最終以3：6﹑6：7及0：6直落三盤不敵荷格治，無緣第14度亮相溫網4強。

費達拿直落三盤不敵荷格治，緣盡今年溫網。（Getty Images）

下月將滿40歲的費達拿，今仗會否成為他在溫布頓中央場的最後一戰？費天王現時未有正面回應，他需要好好考慮再作決定，「出戰溫布頓是我去年的目標，如今做到了，溫布頓過後的事情，一切也未有定案，我需要看看近幾天的狀態再作決定。當然，以我如今這個年紀，任何時候也有可能掛拍。」

荷格治打法沉穩，使費達拿吃下不少苦頭。（路透社）

另一場在中央場上演的男單賽事，「一哥」祖高域（Novak Djokovic）直落三盤輕取匈牙利的富索域斯（Marton Fucsovics），順利躋身4強外，同時錄得草地場第100場勝仗，繼續追逐個人第20個大滿貫錦標，將與沙普華路夫（Denis Shapovalov）爭入決賽。

祖高域直落三盤擊敗對手，錄得生涯第100場草地勝仗晉級4強。（Getty Images）

👇費達拿將近40，場上依然瀟灑👇

▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼