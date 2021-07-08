東京奧運｜謝影雪張家朗任港隊持旗手　東京疫情反彈再頒緊急事態

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-08 19:55

東京奧運香港代表團授旗典禮周四（7月8日）於禮賓府舉行，特首林鄭月娥在會上公布，今屆奧運在恒基兆業贊助下獎金激增，並揭曉奧運開幕禮持旗手人選。 不過奧運開幕前兩星期，東京疫情再次反彈，日本政府第四度向東京都頒布緊急事態宣言，消息指，有關方面周四晚會決定奧運入場觀眾事宜，相信大部份場館需閉門作賽。

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禮賓府舉行的授旗典禮，未有如以往般邀請大部份傳媒參加，僅限將會轉播賽事的三間電視台及香港電台採訪，大多數將代表香港參加奧運的運動員均有出席，只得少數因入境限制或訓練未能回港而缺席。

去年已有傳港隊的東京奧運獎金將大幅提升，林鄭月娥致辭時亦證實消息，恒基兆業地產集團公布將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，為奧運運動員提供現金獎勵。個人賽金牌由300萬増至500萬，銀牌及銅牌則分別為250萬及125萬；團體賽事方面，金牌將獲得1000萬獎金，銀牌及銅牌分別為500萬及250萬。

恒基精英運動員嘉許計劃獎金（港元）： 金牌 隊際項目：1000萬；個人項目：500萬 銀牌 隊際項目：500萬；個人項目：250萬 銅牌 隊際項目：250萬；個人項目：125萬 第4名 隊際項目：125萬；個人項目：62.5萬 第5至8名 隊際項目：62.5萬；個人項目：31.25萬

香港史上只曾奪得3面奧運獎牌，上一面是李慧詩（圖）在2012年倫敦奧運所獲的場地單車女子競輪賽銅牌，其餘兩面是李靜／高禮澤在2004年雅典奧運的乒乓男雙銀牌和1996年李麗珊的滑浪風帆金牌。「女車神」今屆以兩面獎牌為目標。（Getty Images）

另外，東京奧運香港代表團團長貝鈞奇公布開幕禮持旗手人選，今屆奧運為體現性別平等，實行每個代表團可選出一男、一女旗手之下，港隊將由男子花劍代表張家朗，及羽毛球混雙女將謝影雪出任持旗手。

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謝影雪首任持旗手：很高的榮譽

謝影雪回應時稱「好開心同好驚喜」：「完全沒想過會選我做持旗手。之前曾有人問我，是不是我（做持旗手），我也是回答『黐線啦點會係我』！」她坦言感到相當榮幸，亦認為是對自己多年付出的肯定，「我印象中，之前未有過（香港）羽毛球運動員擔任這角色，所以真的好興奮，是我運動員生涯裏一個很高的榮譽。」

張家朗則稱：「這是作為運動員的一份榮譽，也是對我的一個肯定，感謝奧委會選擇我持旗。我之前曾於2017年全運做過持旗手，感覺非常深刻，能夠在奧運再次肩負這個任務，真的很開心。」

香港羽毛球混雙代表謝影雪（左）及香港男子花劍代表張家朗（右）將成為香港代表團在開幕禮的持旗手。（港協暨奧委會提供）

認識我們的持旗手：謝影雪和張家朗（按圖放大）

東京疫情再反彈 料東京都及周邊地區賽事不設觀眾

日本疫情近日再度反彈，東京單日新增896宗確診個案，同樣位於關東地區的神奈川、千葉、埼玉病例亦增加，日本政府就此向東京頒布緊急事態宣言，由下周一（7月12日）維持至8月22日，涵蓋整個東京奧運（7月23日至8月8日），酒吧與餐廳只可營業至晚上8時，所有活動也要在晚上9時結束，入場人數也要減半，以5000人為限。

奧運開幕在即，但東京的疫情再反彈。（Getty Images）

由於奧運不少賽事都遲於晚上9時結束，緊急事態宣言的限制是否應用於奧運，仍是未知數。國際奧委會主席巴赫已抵達東京，他將與國際殘奧會主席柏臣斯（Andrew Parsons）、東京奧組委主席橋本聖子、東京都知事小池百合子及五輪大臣丸川珠代作五方會談，商討有關奧運觀眾入場事宜。

日本傳媒消息指，相信屆時的方向是東京都、神奈川、千葉和埼玉的比賽場館，將不讓觀眾入場。

國際奧委會主席巴赫已抵達東京，將決定奧運許多待定事宜。（Getty Images）

【香港隊的東京奧運代表】（按圖放大）