東京奧運｜羽毛球分組抽籤出爐　港隊混雙鄧俊文/謝影雪惡戰連場

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-09 15:15

奧運羽毛球昨日進行分組抽籤，世界排名第9的香港男單球手伍家朗被編入C組，與危地馬拉的奇雲高頓（Kevin Cordón）及墨西哥的蒙約斯（Lino Muñoz）爭奪一席晉級16強的資格。 女單的張雁宜就較難打，她在J組遇上印度球手仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）。混雙方面，港將鄧俊文/謝影雪在D組分組賽將惡戰連場，對手除了有2號種子的中國組合王懿律/黃東萍，還有馬來西亞的陳炳順/吳柳瑩。

港隊今屆奧運出戰3項羽毛球賽事，男單代表伍家朗在分組賽被列入C組，遇上奇雲高頓及蒙約斯，相信他較大機會可以取得小組首名過關，晉身16強。

東京奧運．羽毛球｜伍家朗體能大升級 獲前國手「加持」備戰

伍家朗今屆目標是殺入男單8強，總教練何一鳴指若他要再進一級，就要發揮超水準。（余俊亮攝）

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伍家朗雖然未曾跟兩人交手，但他世界排名第9位，而兩位來自中美的對手皆是世界排名50以外，奇雲高頓排59位，蒙約斯排第69位。如果伍家朗順利晉級，16強很大機會遇上印度的柏尼夫（Sai Praneeth），8強極可能要面對世界排名第1的桃田賢斗。

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首度征奧的張雁宜稱希望放低包袱，為自己留下難忘回憶。（余俊亮攝）

女單方面，港隊有世界排名34位的張雁宜參賽，身處J組，同組有排名58位的以色列球手普莉嘉寶娃（Ksenia Polikarpova）以及第7位的仙杜。張雁宜對普莉嘉寶娃贏面較大，她在2017年的德國公開賽贏過對手1次，但張雁宜對仙杜就相當難打，她過去5次對仙杜未贏過。

東京奧運．羽毛球｜由女雙到混雙的9年 謝影雪：準備好衝擊獎牌

29歲的謝影雪（右）透露今屆很大機會是最後一次奧運，明年亞運仍會出戰，惟其後日子仍未知之數。（余俊亮攝）

港隊混雙「左手配」鄧俊文及謝影雪世界排名13位，在奧運被列入D組，4隊爭頭兩位出線8強，同組高手雲集，肯定惡戰連場。D組最強應該是中國的2號種子王懿律/黃東萍，他們世界排名第3位。鄧俊文及謝影雪過去6次對這對中國組合，得2勝4負，在2018年亞運4強曾以2：1反勝對方。

東京奧運｜謝影雪張家朗任港隊持旗手 東京疫情反彈再頒緊急事態

鄧俊文（右）直言經歷讓他成長，有望今屆奧運能展現自己穩重一面。（余俊亮攝）

馬來西亞的陳炳順/吳柳瑩世界排名第7，但往績卻不如香港「左手配」，兩隊過去5次交手，鄧俊文及謝影雪贏了4次。同組還有排名15位的德國組合林斯富斯（Mark Lamsfuss）/靴迪列治（Isabel Herttrich），鄧俊文及謝影雪在2018年德國賽曾擊敗對方。在抽籤後，國際羽聯都評價D組為競爭最激烈的小組。

總教練何一鳴（左）寄望，鄧俊文能挺起更多的責任，分擔一下謝影雪的壓力。（余俊亮攝）

香港羽毛球混雙代表謝影雪（左）及香港男子花劍代表張家朗（右）將成為香港代表團在開幕禮的持旗手。（港協暨奧委會提供）

港隊奧運羽毛球分組形勢：

男單C組：伍家朗、奇雲高頓、蒙約斯 女單J組：仙杜、張雁宜、普莉嘉寶娃 混雙D組：王懿律/黃東萍、陳炳順/吳柳瑩、鄧俊文/謝影雪、林斯富斯/靴迪列治

【東京奧運所有羽毛球分組抽籤結果】

【香港隊的東京奧運代表】（按圖放大）