清水灣疫情下線上活動籌款回饋社會　堅持秉行服務承諾回饋大眾

清水灣鄉村俱樂部（下稱「清水灣」）自2003年起積極透過「清水灣．走入社群」計劃，與不同慈善團體合作，通過更新穎及更廣泛的活動推廣運動至社會各界。即使是在疫情之下，「清水灣」仍然因時制宜，以線上活動等多元化渠道服務社群。



「清水灣」一直秉持「取諸社會．用諸社會」的信念，以「家庭、睦隣、保健、環保」四大支柱為服務重點，努力不懈回饋大眾，籌款之餘，亦積極舉辦各種活動及計劃以推廣社區保健、及本地運動發展。

即使是在疫情之下，「清水灣」仍然因時制宜，以線上活動等多元化渠道服務社群。（公關提供）

受到疫情影響，在去年初至今的原定活動均受一定限制，不少活動亦被逼延期和取消，清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎先生BBS JP表示，「由2020年1月至2021年5月期間，會所共舉辦了68次慈善活動，更籌得逾2,200萬善款，這個數字比疫情前稍低一點點，但我們都感到很滿意。」

6月4日，「清水灣」全力支持合作9年的地中海貧血兒童基金舉辦慈善高爾夫球日，早上的大雨阻礙不了106位善長的熱情參與，為活動籌得超過50萬港元。

「清水灣」與地中海貧血兒童基金合辦慈善高爾夫球日，為活動籌得超過50萬港元。（歐嘉樂攝）

疫情中協助社區共渡時艱

「清水灣」在疫情期間仍積極舉辦慈善籌款活動，如以線上步行、跑步或音樂會形式籌款，免費讓慈善機構受惠者使用會內設施，派發熱飯、福袋及防疫包等，向社區內的有需要人士伸出援手。

王桂壎先生認為在疫情下「清水灣」更感身負重責，福袋派發服務的次數較以往更緊密，內放有口罩、消毒濕紙巾、防疫草本香包及食物等，亦提供熱飯派發服務，協助社區共渡時艱，致力遵守回饋社會、關愛弱勢社群的承諾。

清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎先生BBS JP認為在疫情下，「清水灣」更感身負重責。（公關提供）

推動本地青少年高球發展

清水灣鄉村俱樂部總經理Mr. Peter Downie表示，「清水灣」除照顧社區的長者及有需要人士外，還致力通過「清水灣．走入社群」計劃與不同的慈善團體合作，提高青少年對運動、特別是高爾夫球及網球的興趣，並且照顧他們的身心發展。除早前與香港青年協會合作慈善高爾夫球賽外，於未來數月，「清水灣」將與香港網總協會及香港障健高爾夫球協會合作籌款，支持前者協助家境較貧困的青少年學習網球，及協助後者推動殘障人士擁有打高爾夫球的平等機會。

另外，「清水灣」作為場地贊助，除了支持香港特殊奧運會，讓他們的nursery golfers在高爾夫球訓練學院的6洞球場上學習打球之外，同時亦送贈手套及球鞋予每位參與訓練的兒童及青少年。

清水灣鄉村俱樂部總經理Mr. Peter Downie表示「清水灣」致力推廣和提高青少年對高爾夫球及網球的興趣。（歐嘉樂攝）

風雨不改秉行服務承諾

自疫情發生以來，香港整體環境不利於舉辦大型活動，但「清水灣」即使在營運受影響及干擾期間，仍積極以不同途徑支持各個慈善合作夥伴籌募善款，並且透過派發防疫福袋，實踐「取諸社會．用諸社會」之服務承諾。在往後的日子，「清水灣」在協助、支持慈善合作夥伴籌款的同時，亦將繼續舉辦各種活動及計劃，推廣社區保健及本地運動發展，將關愛與祝福帶給有需要的人，展現對社會的關懷與承擔。

清水灣鄉村俱樂部積極透過「清水灣．走入社群」計劃，與不同慈善團體合作，通過更新穎及更廣泛的活動推廣運動至社會各界。（歐嘉樂攝）